Bem Brasil doa 50 toneladas de alimentos em lives de sertanejos

Em tempos de quarentena, os artistas têm encontrado um outro caminho para garantirem a diversão e continuarem presentes na vida dos fãs: as lives ou shows ao vivo, transmitidos por meio das redes sociais. Para a Bem Brasil, fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada, produto já relacionado aos momentos de prazer e alegria com a família e amigos, nada mais natural que estar presente e em contato com o público nesses encontros virtuais. Por isso, a empresa patrocinou, na semana passada, quatro lives de grandes nomes da música sertaneja e ainda realizou a doação de 50 toneladas de alimentos – o que representa 3 mil cestas básicas, além de um grande volume da batata caseira congelada – para serem destinadas a entidades escolhidas pelos artistas.

Líder em vendas no setor, a Bem Brasil apoiou os shows da Marília Mendonça, de Bruno & Marrone, do cantor Gusttavo Lima e da dupla Zé Neto e Cristiano. Ao todo, os eventos, que também tiveram caráter beneficente, ultrapassaram 154,5 milhões de visualizações, de acordo com as equipes de produção das lives. Mais de 500 mil toneladas de alimentos foram doadas pelos fãs ao longo das transmissões e se somarão ao total cedido pela empresa mineira, beneficiando, assim, centenas de pessoas.

Em seus mais de 13 anos de atuação no mercado, a Bem Brasil participa da vida dos brasileiros, oferecendo produtos práticos, de qualidade e sabor diferenciado para alimentar os bons momentos. “Buscamos estar sempre ao lado dos nossos consumidores, tanto que a empresa foi a que mais doou produtos durante essas lives. Além disso, aliar nossa marca aos eventos, que substituem, temporariamente, a produção cultural no mundo físico, e aproximam as pessoas em apenas um clique, reforça nossa missão”, argumenta a supervisora de Marketing da empresa, Juliana Monteiro.

Sobre a Bem Brasil

Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na atividade, conta, atualmente, com duas unidades fabris na região: a de Araxá e a outra no município de Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, geram mais de 600 empregos diretos e de 2 mil indiretos. A companhia é líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil toneladas de produtos. Além disso, seu mix contempla mais de 20 itens voltados para food service e varejo nacional.