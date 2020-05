Bem Brasil está entre as marcas que mais cresceram em 4 anos

Fabricante 100% nacional de batata pré-frita congelada e líder de vendas no setor, a Bem Brasil está no seleto grupo das 27 marcas que mais cresceram na média dos últimos quatro anos, segundo o varejo alimentar. Isso significa que os produtos da empresa mineira ganharam ainda mais destaque na preferência dos consumidores na hora das compras. Os dados que levaram a esse resultado são da pesquisa Preferência de Marcas, realizada pela revista especializada SA Varejo.

O estudo indica que as melhores ranqueadas apresentaram, entre outros aspectos, compromisso com o consumidor e boa execução na loja, o que contribuiu para elevar o share of mind no período avaliado – altas entre 2 e 6 pontos percentuais. Os varejistas ainda ressaltaram que os principais atributos valorizados pelo consumidor foram praticidade, conveniência, saúde e indulgência.

O diretor comercial da Bem Brasil, João Ricardo Coleoni, observa que, no caso da empresa, o avanço registrado vai ao encontro das ações implementadas nos últimos anos, a fim de aprimorar o mix e as entregas. “Houve ampliação da equipe comercial e separação do atendimento do varejo, com a criação de equipe própria para atendimento da Região Sudeste. Outra mudança foi a expansão da linha de produtos, disponibilizando embalagens mais adequadas ao consumidor final. Por exemplo, as embalagens de 1,05 quilo e o lançamento da batata Crinkle, entre outros”, argumenta.

Além disso, Coleoni reforça que a Bem Brasil intensificou sua eficiência logística para atendimento ao varejo nacional: Sudeste, Sul e Centro-Oeste, em, no máximo, 72 horas; e, no Nordeste, em até 96 horas. Também conta com distribuidores alinhados aos objetivos da empresa, que desenvolvem um trabalho dedicado e focado em agilidade, proximidade com o cliente e expansão de mix junto aos pequenos e médios varejos regionais.

A edição 2020 da pesquisa da SA Varejo ouviu cerca de 3.500 supermercadistas, que indicaram as marcas preferidas de 145 categorias, considerando-se o que o consumidor busca. Eles responderam a questionários, nos quais nomearam as três marcas de cada categoria que julgaram as mais vendidas e relevantes em suas lojas, entre outubro e dezembro de 2019. A pesquisa é pré-coronavírus, portanto, deve ser entendida como referência da dinâmica do mercado, de acordo com os organizadores. Eles enfatizam que “muitas mudanças estão ocorrendo, mas a importância das marcas e de como elas se relacionam no sortimento continua fundamental”.



Sobre a Bem Brasil

Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na atividade, conta, atualmente, com duas unidades fabris na região: a de Araxá e a outra no município de Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, geram mais de 600 empregos diretos e de 2 mil indiretos. A companhia é líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil toneladas de produtos. Além disso, seu mix contempla mais de 20 itens voltados para food service e varejo nacional.