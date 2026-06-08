Moradores de Araxá receberão kits gratuitos de TV digital; veja como retirar

Araxá recebe entre os dias 9 e 12 de junho uma ação de distribuição gratuita de 14.500 kits de TV digital. A entrega será realizada no Parque de Exposição Agenor Lemos, das 8h às 17h, e é destinada exclusivamente a famílias de baixa renda que ainda utilizam sinal analógico ou não possuem acesso à TV digital.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Araxá e da TV Integração, e tem como objetivo ampliar o acesso da população ao sinal digital de televisão. Os kits incluem antena, conversor e cabos.

Para retirar o equipamento, é necessário apresentar documento oficial com foto e CPF. A entrega será realizada por ordem de chegada, enquanto durarem os estoques.

Durante a ação, será realizada uma triagem para validação dos dados dos beneficiários. A orientação é que os interessados compareçam ao local no início dos horários de atendimento.

A secretária municipal de Assistência Social, Lillian Pereira, destaca que a iniciativa contribui para ampliar o acesso à informação e à comunicação para as famílias beneficiadas. “Nosso papel é ajudar a divulgar e facilitar o acesso da população a esse benefício, garantindo que mais famílias possam continuar acompanhando a programação da TV aberta com qualidade. Além do entretenimento, a televisão é um importante meio de acesso à informação e aos serviços de utilidade pública. Por isso, pedimos o apoio de todos na divulgação dessa iniciativa para que ela alcance quem realmente precisa”, destaca.

SERVIÇO

📍 Local: Parque de Exposição Agenor Lemos

📍 Avenida Prefeito Aracely de Paula, 3587 – Centro

📅 Data: 9 a 12 de junho

🕗 Horário: das 8h às 17h

📄 Documentos necessários: documento com foto e CPF.