Bem Brasil lança novos produtos de batata no segundo semestre

De olho no mercado efetivamente “Do tamanho do Brasil”, a líder no varejo nacional no mercado de batatas pré-fritas congeladas está pronta para lançar seus novos produtos e novas embalagens ao mercado nacional. Além dos novos cortes de batata pré-frita congelada, a grande novidade é o purê de batata (não congelado), produto voltado para o varejo e food service. Os novos cortes de batata pré-frita congelada apresentam-se como ‘fatiada’, ‘ondulada’ e ‘crinkle’.

A Bem Brasil Alimentos é uma empresa que detém um grande potencial no mercado brasileiro e hoje faz frente competitiva aos concorrentes estrangeiros, que dividem com ela, um mercado que cresce em torno de 8% ao ano e movimenta R$ 2,2 bilhões no período. Portanto, apresenta um potencial de expansão igual às dimensões continentais do país. Em seu mix de produtos, são mais de 20 itens que atendem a demandas de restaurantes, food service e para os lares.

Novos produtos

A campanha para o lançamento de novos produtos segue o conceito “Do tamanho do Brasil”, e não é força de expressão não. “As pesquisas que lastreiam nosso trabalho mostram que o consumo médio per capita de batata pré-frita, no Brasil, é de 8 kg/ano, sendo que a média mundial é de 20 kg/ano. É instigante ver que temos um potencial de 125% de crescimento até atingir esse patamar”, comemora Juliana Monteiro, supervisora de Marketing da empresa.

Neste segundo semestre estão previstas quatro campanhas, com vistas a esse potencial todo. A primeira é para lançar o purê de batata (não congelado), produto voltado para o varejo e o food service. Serão lançados também, os novos cortes de batata pré-frita congelada: fatiada, ondulada e crinkle. “São produtos que apresentam resultados diferentes em termos de sabor, crocância e combinações; e a publicidade precisa contemplar e destacar essas características”, considera Fernando Navarro, diretor de planejamento da PG Comunicação, empresa responsável pela publicidade e pelo apoio ao setor de Marketing da Bem Brasil Alimentos.

Nova linha de embalagens

Outra mudança é a nova linha de embalagens dos produtos Bem Brasil. “No ano passado uma pesquisa junto aos consumidores nos estimulou nessa direção. Os objetivos da mudança, segundo a diretora de Atendimento da PG Comunicação, Eliane Radomille, são modernizar a apresentação, apresentando um visual mais limpo e com maior destaque para a marca Bem Brasil.

Também serão adotadas, no lugar das imagens ilustrativas, fotos especializadas com o produto pronto para ser servido. Mesmo com as imagens mais realistas, serão mantidas as áreas de transparência. Tudo para que o consumidor tenha total segurança sobre o produto que está adquirindo.

O lançamento das novas embalagens e novos produtos estará disponível a partir de julho de 2017, para o mercado em toda a rede de distribuidores da Bem Brasil, mais de 100 em sua totalidade e que fazem com que a marca possa ser encontrada na maior parte das regiões do país, com a mesma qualidade e mesma capacidade de entrega. “A nossa rede de distribuidores é comprometida com as nossas premissas, na fábrica, ou seja, de atender a cada consumidor como se fosse único. O pequeno restaurante a quilo, a grande rede hoteleira, bem como a dona de casa têm o nosso respeito e para eles, nos empenhamos em oferecer o verdadeiro sabor da batata Bem Brasil”, defende Juliana.