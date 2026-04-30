Sicredi Ibiraiaras RS/MG premia 40 associados no primeiro sorteio da promoção Investir para Crescer

Foto: Divulgação / Sicredi Ibiraiaras RS/MG

Guardar dinheiro e vê-lo render é o objetivo de todos aqueles que fazem investimentos. Melhor ainda quando junto está a possibilidade de ganhar prêmios. É isso que a Sicredi Ibiraiaras RS/MG proporciona aos seus associados com a promoção Investir para Crescer. Ao longo de 2026, cinco sorteios serão realizados com mais de R$ 1 milhão em prêmios, que incluem moto e carro zero quilômetros. Nesta quarta-feira (29), através da Loteria Federal, o primeiro sorteio da promoção neste ano premiou 40 associados de todas as agências da Cooperativa com relógios Garmin Black. A divulgação dos contemplados está neste link: https://www.sicredi.com.br/promocao/investirparacrescer/campanha/vencedores e também na lista abaixo.

Os valores investidos na Cooperativa rendem cupons para participar de sorteios e concorrer a diversos prêmios da promoção. De acordo com o gerente de Captação da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Alex Prokoski, a promoção incentiva os associados a criarem hábitos positivos para o planejamento financeiro. “A Investir para Crescer visa premiar bons hábitos: o hábito de guardar dinheiro para uma emergência, para um planejamento futuro, para um sonho, para uma aposentadoria, o hábito de investir”, destaca.

Além dos investidores, a campanha também contempla os novos associados que abriram conta junto à cooperativa. “A nossa promoção premia os associados que investem neste ano, mas também abre oportunidade para quem está realizando abertura de conta e se tornou associado recentemente. A partir da associação ao Sicredi, a sustentabilidade da cooperativa, por meio da integralização do capital social, também faz parte”, completa Prokoski.

Próximos sorteios

O próximo sorteio da promoção Investir para Crescer será em junho, quando os associados estarão concorrendo a motocicletas Yamaha Factor 150, sendo uma para cada uma das seis microrregiões de abrangência do Sicredi Ibiraiaras RS/MG. Ao longo do ano ainda serão sorteados 40 Iphones 16, 40 Smart TVs 50 polegadas e 6 BYD Dolphin Mini.

Como funcionam os cupons da promoção Investir para Crescer: A promoção é destinada a associados pessoa física, jurídica e segmento agro que realizarem investimentos em capital social, poupança, depósitos a prazo (RDC/Sicredinvest), fundos de investimento, além de novas associações à cooperativa. A cada valor investido, conforme os critérios definidos em regulamento, o associado recebe números para concorrer aos sorteios.

A participação na promoção é automática para os associados que realizarem as operações financeiras válidas durante o período da campanha (até 13 de novembro). Os números da sorte, bem como o regulamento completo podem ser consultados pelo site oficial (https://www.sicredi.com.br/promocao/investirparacrescer/) ou diretamente nas agências da Cooperativa.



Confira a lista dos vencedores do primeiro sorteio:

Dorina Maria Perin Segalin – São Jorge/RS

Juliana Artifon Segalin – Nova Bassano/RS

Mirela Bedin Hoffmann – David Canabarro/RS

Jeferson Douglas de Oliveira – Lagoa Vermelha/RS – Agência Centro I

Elton Tibolla – Ciríaco/RS

Clari Ana Provenzi Frosi – Nova Prata/RS – Agência Centro

Camila Pimentel Ferreira – Caseiros/RS

Gilson Balzan – Protásio Alves/RS

Vanderleia Carneiro Mignoni – Ibiraiaras/RS

Sadi Dal Bem – Muliterno/RS

Fabiane Daniel – Nova Araçá/RS

Lauro Barp – Ipê/RS

Katiane Abreu Zeni – Antônio Prado/RS – Agência Centro

Onri Agostinho Mattei Ltda. – Paraí/RS

Adenir Prescendo – Guabiju/RS

Luís Carlos da Silva – Campestre da Serra/RS

Sebastião José da Costa – Capão Bonito do Sul /RS

Inês Rui Carossi – Nova Prata/RS – Agência São Cristóvão

Guilherme Costa Magro – Ipê/RS – Agência Vila Segredo

Vandoir Nogueira Machado – Lagoa Vermelha/RS – Agência Centro II

Madaleno Nunes da Rosa – Sacramento/MG

Milton José Fialho – Santa Juliana/MG

Gabriela Rodrigues da Silva – André da Rocha/RS

Lourenço Ferreira de Souza – Ibiá/MG

Alessandra Nathalia Araújo – Tapira/MG

Maicon Flavio dos Reis Sociedade Individual de Advocacia – Araxá/MG – Agência I

Vanderson Ciconetto – Antônio Prado/RS – Agência Fátima

Manutenção Industrial Boito Ltda. – Nova Prata/RS – Agência Clivatti

Noel Silva Rodrigues – Conceição das Alagoas/MG

Ederson Almeida Martins – Frutal/MG – Agência I

Lazara Macedo de Freitas – Itapagipe/MG

Vale do Rio Grande Agropecuária Ltda. – Uberaba/MG – Agência Guilherme Ferreira

Elaine Fornazier Santana – Uberaba/MG – Agência Abadia

Izaias Antônio Rodrigues da Silva – Campos Altos/MG

Paulo Emilio Machado – Pratinha/MG

Miguel Angelo de Oliveira Ribeiro – Campina Verde/MG

Andreia Aparecida Zanetoni Silva – Iturama/MG

Camila Vieira Baptista – Frutal/MG – Agência II

Cecilia Rodrigues Vaz – Nova Ponte/MG

DRT Consultoria e Serviços – Araxá/MG – Agência II