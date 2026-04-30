Sicredi Ibiraiaras RS/MG premia 40 associados no primeiro sorteio da promoção Investir para Crescer

Guardar dinheiro e vê-lo render é o objetivo de todos aqueles que fazem investimentos. Melhor ainda quando junto está a possibilidade de ganhar prêmios. É isso que a Sicredi Ibiraiaras RS/MG proporciona aos seus associados com a promoção Investir para Crescer. Ao longo de 2026, cinco sorteios serão realizados com mais de R$ 1 milhão em prêmios, que incluem moto e carro zero quilômetros. Nesta quarta-feira (29), através da Loteria Federal, o primeiro sorteio da promoção neste ano premiou 40 associados de todas as agências da Cooperativa com relógios Garmin Black. A divulgação dos contemplados está neste link: https://www.sicredi.com.br/promocao/investirparacrescer/campanha/vencedores e também na lista abaixo.
Os valores investidos na Cooperativa rendem cupons para participar de sorteios e concorrer a diversos prêmios da promoção. De acordo com o gerente de Captação da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Alex Prokoski, a promoção incentiva os associados a criarem hábitos positivos para o planejamento financeiro. “A Investir para Crescer visa premiar bons hábitos: o hábito de guardar dinheiro para uma emergência, para um planejamento futuro, para um sonho, para uma aposentadoria, o hábito de investir”, destaca.
Além dos investidores, a campanha também contempla os novos associados que abriram conta junto à cooperativa. “A nossa promoção premia os associados que investem neste ano, mas também abre oportunidade para quem está realizando abertura de conta e se tornou associado recentemente. A partir da associação ao Sicredi, a sustentabilidade da cooperativa, por meio da integralização do capital social, também faz parte”, completa Prokoski.
Próximos sorteios
O próximo sorteio da promoção Investir para Crescer será em junho, quando os associados estarão concorrendo a motocicletas Yamaha Factor 150, sendo uma para cada uma das seis microrregiões de abrangência do Sicredi Ibiraiaras RS/MG. Ao longo do ano ainda serão sorteados 40 Iphones 16, 40 Smart TVs 50 polegadas e 6 BYD Dolphin Mini.
Como funcionam os cupons da promoção Investir para Crescer: A promoção é destinada a associados pessoa física, jurídica e segmento agro que realizarem investimentos em capital social, poupança, depósitos a prazo (RDC/Sicredinvest), fundos de investimento, além de novas associações à cooperativa. A cada valor investido, conforme os critérios definidos em regulamento, o associado recebe números para concorrer aos sorteios.
A participação na promoção é automática para os associados que realizarem as operações financeiras válidas durante o período da campanha (até 13 de novembro). Os números da sorte, bem como o regulamento completo podem ser consultados pelo site oficial (https://www.sicredi.com.br/promocao/investirparacrescer/) ou diretamente nas agências da Cooperativa.
Confira a lista dos vencedores do primeiro sorteio:
Dorina Maria Perin Segalin – São Jorge/RS
Juliana Artifon Segalin – Nova Bassano/RS
Mirela Bedin Hoffmann – David Canabarro/RS
Jeferson Douglas de Oliveira – Lagoa Vermelha/RS – Agência Centro I
Elton Tibolla – Ciríaco/RS
Clari Ana Provenzi Frosi – Nova Prata/RS – Agência Centro
Camila Pimentel Ferreira – Caseiros/RS
Gilson Balzan – Protásio Alves/RS
Vanderleia Carneiro Mignoni – Ibiraiaras/RS
Sadi Dal Bem – Muliterno/RS
Fabiane Daniel – Nova Araçá/RS
Lauro Barp – Ipê/RS
Katiane Abreu Zeni – Antônio Prado/RS – Agência Centro
Onri Agostinho Mattei Ltda. – Paraí/RS
Adenir Prescendo – Guabiju/RS
Luís Carlos da Silva – Campestre da Serra/RS
Sebastião José da Costa – Capão Bonito do Sul /RS
Inês Rui Carossi – Nova Prata/RS – Agência São Cristóvão
Guilherme Costa Magro – Ipê/RS – Agência Vila Segredo
Vandoir Nogueira Machado – Lagoa Vermelha/RS – Agência Centro II
Madaleno Nunes da Rosa – Sacramento/MG
Milton José Fialho – Santa Juliana/MG
Gabriela Rodrigues da Silva – André da Rocha/RS
Lourenço Ferreira de Souza – Ibiá/MG
Alessandra Nathalia Araújo – Tapira/MG
Maicon Flavio dos Reis Sociedade Individual de Advocacia – Araxá/MG – Agência I
Vanderson Ciconetto – Antônio Prado/RS – Agência Fátima
Manutenção Industrial Boito Ltda. – Nova Prata/RS – Agência Clivatti
Noel Silva Rodrigues – Conceição das Alagoas/MG
Ederson Almeida Martins – Frutal/MG – Agência I
Lazara Macedo de Freitas – Itapagipe/MG
Vale do Rio Grande Agropecuária Ltda. – Uberaba/MG – Agência Guilherme Ferreira
Elaine Fornazier Santana – Uberaba/MG – Agência Abadia
Izaias Antônio Rodrigues da Silva – Campos Altos/MG
Paulo Emilio Machado – Pratinha/MG
Miguel Angelo de Oliveira Ribeiro – Campina Verde/MG
Andreia Aparecida Zanetoni Silva – Iturama/MG
Camila Vieira Baptista – Frutal/MG – Agência II
Cecilia Rodrigues Vaz – Nova Ponte/MG
DRT Consultoria e Serviços – Araxá/MG – Agência II