Sicredi Ibiraiaras RS/MG apresenta soluções financeiras para Araxá e região na Fenarap 2026

A Sicredi Ibiraiaras RS/MG estará presente na 2ª Feira de Agronegócios de Araxá e do Alto Paranaíba (FENARAP) 2026, que será realizada no Parque de Exposições Agenor Lemos ARAP, em Araxá (MG), de 08 a 11 de abril, com entrada gratuita. A Fenarap se consolida como o grande encontro do agronegócio, reunindo empresas, produtores e soluções que fortalecem toda a cadeia produtiva, em um ambiente com expositores, conteúdo técnico e um ambiente preparado para gerar negócios e parcerias estratégicas.

A gerente da agência Sicredi Araxá I, Nathalia Carolyne Duarte Machado, destaca que a participação da Sicredi Ibiraiaras RS/MG é uma oportunidade de estabelecer conexões e fortalecer o cooperativismo e o vínculo com o público que integra o agronegócio.

“A participação na Fenarap é estratégica para o Sicredi, pois reforça nosso papel como agente de desenvolvimento local. O evento conecta produtores, empresas e soluções do agro, em um ambiente totalmente alinhado ao propósito do cooperativismo. Mais do que oferecer produtos financeiros, buscamos promover relações de parceria, fortalecer a economia regional e incentivar um modelo de negócio mais colaborativo, onde os resultados são compartilhados com a comunidade”, ressalta.

Soluções financeiras e atendimento personalizado na feira

Durante a Fenarap, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG estará com espaço físico voltado ao atendimento para abertura de novas contas e relacionamento com os associados da cooperativa. O estande será um ponto de conexão para apresentar e conhecer as soluções financeiras completas, esclarecer dúvidas e fortalecer o vínculo com as pessoas, por meio de um atendimento próximo, consultivo e sustentável.

Conforme Nathalia, a expectativa é apresentar a Sicredi Ibiraiaras RS/MG para a comunidade e ao público do agronegócio que participa do evento, com linhas de investimento diferenciadas para o crédito rural, contribuindo com a produtividade, proteção e crescimento sustentável. A campanha “Investir para Crescer” também será um dos destaques da participação da cooperativa na Fenarap 2026.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

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