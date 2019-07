Biblioteca Municipal recebe livros doados pelo idealizador do Fliaraxá

O acervo da Biblioteca Municipal Viriato Correa recebeu 804 novos exemplares nesta terça (9). São obras de literatura infantil, infantojuvenil e adulto, doadas pelo idealizador do Festival Literário de Araxá (Fliaraxá), Afonso Borges. O prefeito Aracely de Paula, recebeu os livros agradecendo a iniciativa extraordinária que vem somar com mais uma edição do Festival, ressaltando que a cada ano o evento fortalece Araxá como cidade reconhecida não apenas pela riqueza e história mas também pelo sentimento de futuro e principalmente pela cultura. “A sua iniciativa Afonso e do vereador Fabiano engrandecem Araxá e eu na condição de prefeito e principalmente como araxaense admiro as coisas positivas que são feitas em favor da cidade. O Fliaraxá é uma referência cultural da nossa cidade, da nossa história. Muito obrigado em nome de Araxá, porque todas as vezes que você levou o Fliaraxá ao conhecimento do Brasil e do mundo, fez a nossa cidade acompanhar esse desenvolvimento cultural”, ressaltou o prefeito.

Afonso destacou que a doação foi feita com muito carinho, muitos livros são da biblioteca pessoal dele, tem também doações que foram arrecadadas. Reforça que leitura é fundamental na vida, complementa a cidadania. Mais importante do que a doação é que ela se torne prática e sirva de estímulo para que os cidadãos de Araxá conheçam a biblioteca e façam atos solidários de doar livros. “Vendo essa maravilha de biblioteca vejo que ela reflete a preocupação da prefeitura com a cultura, com a educação. Que e esses livros sirvam para que a população valorize essa nova biblioteca que é um espanto de beleza”.

O vereador Fabiano Santos Cunha, trouxe os livros de Belo Horizonte para a biblioteca e comentou que quando apresentou um requerimento na Tribuna da Câmara, sugerindo que o legado do Fliaraxá pudesse ser estendido para a comunidade, isso encontrou ressonância na doação. “É extremamente importante o incentivo diário e permanente da prática da leitura. O Fliaraxá definitivamente entra para dentro das bibliotecas, se estende para a nossa comunidade através desse ato. Araxá está de parabéns, nossa eterna gratidão ao amigo Afonso Borges”.

A diretora da biblioteca Maria Amália Dumont, explicou que os livros são selecionados, avaliam o estado de conservação e eles são incorporados ao acervo. “Estamos agradecidos, isso aqui é um alimento para as bibliotecas de Araxá, são várias sucursais e precisamos sempre renovar o acervo. É muito bom ter essa parceria com o Fliaraxá, o Festival é muito importante para a nossa cidade”, finalizou.