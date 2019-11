Biblioteca Municipal registra fluxo crescente de público na nova sede e nas sucursais

A Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa registrou um fluxo crescente de público na nova sede situada na Avenida Getúlio Vargas e nas duas sucursais – das regiões Norte “Prof. João Rios Montandon” e Oeste “Maria Santos Teixeira”. De maio até outubro desse ano, o número de atendimentos aumentou de 500 para 923, levantamento considerado como positivo pela diretora da biblioteca Maria Amália Dumont. “Uma biblioteca bem equipada é avaliada como um instrumento indispensável no apoio didático, pedagógico e cultural, pois pode ser um elemento de ligação entre professores e alunos desde o ensino fundamental. Esses atendimentos são relacionados com empréstimos de livros, inscrições de novos sócios, frequentadores para estudo, pesquisa e uso da Internet, além do processamento de novos livros”, comenta.

Atividades como a aula de artes para os jovens do Projeto Social Restaurando Sonhos e o acesso à internet de alunos da rede pública de ensino foram realizadas no mês passado. A biblioteca pública moderna é considerada um espaço destinado a várias atividades culturais como exposições, ações de formação e conferências. Atualmente, a biblioteca possui um acervo de 52.841 exemplares nos setores infantil, juvenil e adulto.

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Com uma programação diversificada na Biblioteca Pública e nas sucursais, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca atingiu 1732 pessoas, sendo que na Feira de Troca de Livros foi registrada a troca de 326 exemplares. Atividades como o Programa de Informação ao Cidadão focado no Outubro Rosa, Roda de Ciências, Sarau, tour pelos pontos culturais da cidade, exposição itinerante Adélia Prado e participações do escritor araxaense Rafael Nolli e do ator Diogo Meira foram realizadas entre os dias 21 e 26 de outubro.