Biblioteca Pública comemora o Dia Nacional do Livro Infantil e aniversário de Monteiro Lobato

A Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa promoveu uma comemoração virtual para registrar o Dia Nacional do Livro Infantil e o aniversário do escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil. A iniciativa, promovida na sexta-feira (16), contou com poucos convidados em função do cumprimento do distanciamento social e teve a parceria do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) na gravação de dois vídeos.

Em um bate-papo descontraído, os escritores araxaenses que publicaram livros infantis, José Otávio Lemos e Rafael Nolli, falaram sobre a vida, as obras e comentaram a inspiração e influência do escritor Monteiro Lobato em suas publicações. Duas crianças do grupo “Doces Intérpretes”, José Pedro e Graziella, leram frases selecionadas de Monteiro Lobato, e o músico Thiago Martins fez uma apresentação solo musical do Sítio do Picapau Amarelo.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, falou sobre a importância da comemoração e a diretora da biblioteca, Maria Clara Fonseca, apresentou o espaço infantojuvenil, destacando a coleção de Monteiro Lobato com obras raras, livros para os deficientes visuais e a biblioteca virtual.