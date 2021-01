Boletim Epidemiológico da Covid-19 de Araxá é reformulado

Transparente e de fácil compreensão. A Prefeitura de Araxá implanta, a partir desta segunda-feira (4), um novo modelo do Boletim Epidemiológico da Covid-19. O documento conta com duas sessões, sendo uma com as informações das últimas 24 horas e outra com os dados gerais desde o início da pandemia. O formato busca tornar mais fácil o entendimento dos dados.

A secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, explica que os números mais importantes do boletim epidemiológico são referentes à velocidade de transmissão do vírus. “O controle diário dos leitos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a quantidade de novos casos confirmados diariamente são nossos parâmetros para definição de qualquer medida.”

Diane destaca que os números demonstram que Araxá tem realizado bem o controle de transmissão do coronavírus. “A situação atual permite, como estamos fazendo, a abertura de alguns serviços não essenciais como bares e cinemas. Mas, temos que lembrar a população que a pandemia não acabou e que as medidas de restrições continuam. Só vamos estar mais seguros quando toda a população estiver vacinada”, ressalta Diane.