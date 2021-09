Bombeiros prendem dois suspeitos de causar incêndio em Araxá

Nesta terça-feira (21), o Corpo de Bombeiros Militar de Araxá foi acionado para combater um incêndio no bairro São Geraldo. No local os Bombeiros foram informados por várias testemunhas que o fogo foi iniciado por dois homens, as testemunhas relataram que os suspeitos tentavam colocar fogo em marimbondos quando perderam o controle e incendiaram a vegetação, maquinários e outros bens.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante, conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.

O incêndio foi debelado pelos Bombeiros e a ocorrência encerrada na Delegacia.

O Corpo de Bombeiros Militar de Araxá orienta: provocar incêndio é crime previsto em legislação ambiental e penal. Quem presenciar situações como essa, pode denunciar no 181 (Disque Denúncia) ou mesmo no 190 (Polícia Militar). Em caso de incêndios ligue *193* Bombeiros.