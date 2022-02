Caixa atualiza informações sobre o Jardim Esplêndido

O vereador Raphael Rios participou de uma reunião online, nesta semana, com a Comissão de Empreendimentos Críticos da Caixa Econômica Federal, para tratar da retomada das obras do Jardim Esplêndido. Após ter cobrado um posicionamento oficial da instituição, por meio do presidente Pedro Guimarães, no último dia 10 de janeiro, Raphael foi convidado a participar das reuniões da comissão, como forma de dar transparência aos atos que estão sendo praticados. Nessa oportunidade, o vereador destacou, mais uma vez, sobre a importância da retomada das obras, considerada como o maior problema coletivo do município.

A Comissão me informou que houve um atraso na elaboração do orçamento base para retomada das obras, diante de algumas divergências entre o que as construtoras interessadas estavam propondo. Por conta disso, foi necessário a retificação e envio para a seguradora, que irá validar esse documento.

Após isso, a Caixa prevê que até o final desse mês seja contratada uma construtora. Contudo, a Comissão informou que há um prazo de cerca de três a quatro meses para que a construtora possa dar início às obras, considerando a necessidade de trâmites burocráticos e administrativos para o pagamento da obra, que também envolve a seguradora do caso.

Dessa forma, caso tudo ocorra dentro do esperado, a equipe técnica da Caixa estima que até o mês de junho as obras já tenham sido retomadas, sendo que sua conclusão é prevista para até 12 meses.

“Sobre a servidão de passagem que foi tema da audiência judicial que ocorreu em novembro passado, a meu pedido, a Comissão me informou que está fazendo um provisionamento dos valores possivelmente necessários para o seu pagamento. Além disso, me comprometi a buscar alternativas com a Prefeitura sobre isso, para que talvez possamos agilizar o processo”, destaca o vereador.

A próxima reunião da Comissão está prevista para o dia 9 de março, quando haverá nova atualização das informações.