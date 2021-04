Call center da Prefeitura de Araxá registra 371 denúncias entre 29 de março e 4 de abril

A quantidade de denúncias recebidas de pessoas aglomeradas em festas na cidade de Araxá permanece alta, de acordo com o relatório dos atendimentos feitos no call center 24 horas da Prefeitura de Araxá na terceira semana desde o início do serviço. Entre os dias 29 de março e 4 de abril, 371 atendimentos foram registrados.

Somente, nos quatro primeiros dias de abril, foram 234 denúncias relativas a aglomerações em festas, supermercados e pessoas infectadas em local de trabalho.

Operação conjunta



A fiscalização foi ampliada no feriado da Semana Santa por meio de uma operação conjunta da Força-Tarefa e agentes de segurança da Prefeitura de Araxá, Polícia Militar e Polícia Civil. Entre os dias 1º e 4 de abril, a ação abordou 300 pessoas, 120 delas em cachoeiras e ranchos. Dois veículos foram apreendidos e uma ocorrência registrada. Um drone da Polícia Militar foi utilizado no apoio à operação, principalmente em fiscalizações na zona rural.