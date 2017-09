Câmara aprova projeto de passe livre para acompanhantes de pessoas com deficiência

Foi aprovada na reunião da Câmara desta terça (19), o Projeto de Lei de autoria do vereador Robson Magela que concede o passe livre no transporte coletivo urbano para acompanhantes de pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou mental que já possuem direito à gratuidade conforme determina a Lei Municipal nº 4.346/2004.

O projeto prevê, que desde que constatada a necessidade de acompanhamento do deficiente através de laudo emitido por profissional médico, o acompanhante terá direito a gratuidade.

O projeto foi aprovado com emenda do vereador César Romero que determina que para fazer jus ao passe livre o acompanhante terá que estar obrigatoriamente junto do acompanhado e suas carteiras terão que conter as fotos de ambos, exceto no caso de acompanhantes de portadores de síndrome de Down e pacientes com insuficiência renal que realizam hemodiálise.

O vereador justificou a sua proposta alegando ser oneroso para uma família carente pagar a passagem do transporte coletivo para o acompanhante todas as vezes que o deficiente necessita de deslocamento para consultas, exames e tratamentos médicos. Ele agradeceu o apoio dos vereadores que foram favoráveis a aprovação e destacou que “O passe livre para os acompanhantes dessas pessoas é uma conquista do povo de Araxá”.

Agora o projeto aprovado pela Câmara Municipal segue para a sanção do prefeito Aracely de Paula.