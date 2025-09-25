Super banner
Super banner
Últimas:
Home
Cidade

Câmara comemora aniversário com ações sociais e mais de 40 serviços gratuitos

Data:
Deixe um comentário
Câmara comemora aniversário com ações sociais e mais de 40 serviços gratuitos

A Câmara Municipal de Araxá realiza, no próximo dia 4 de outubro de 2025 (sábado), das 8h às 12h, o Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa. A data, criada por meio de Projeto de Resolução de autoria do vereador Raphael Rios, celebra o aniversário do Legislativo, que em 2025 completa 194 anos de história.

O evento tem como objetivo aproximar a população do Legislativo e oferecer uma manhã de atividades culturais, sociais, artísticas e de utilidade pública, todas gratuitas. Para isso, uma grande tenda será instalada no pátio da Câmara, transformando o espaço em um ponto de encontro para toda a comunidade.

Câmara comemora aniversário com ações sociais e mais de 40 serviços gratuitos 1

Ao longo da programação, estarão disponíveis mais de 40 serviços. Entre eles:

  • Oficinas para crianças
  • Cachorro quente, pipoca e algodão doce
  • Palco com apresentações musicais
  • Corte de cabelo
  • Vacinação
  • Nutricionista (bioimpedância)
  • Massagem
  • Orientações de saúde
  • Oferta de empregos do SINE
  • Confecção de currículos
  • Dicas para entrevistas de emprego
  • Feirinha de adoção de cães
  • Castra móvel
  • Vacinação antirrábica
  • Doação de mudas
  • Exposição de meliponicultora (abelhas sem ferrão)
  • Assessoria Jurídica
  • Jogos interativos de Airsoft GBO
  • Gabinete Interativo / Quiz Interativo
  • Biometria – Cartório eleitoral
  • Cadastro no CAD Único
  • Emissão de credenciais de trânsito
  • Apoio contábil e fiscal
  • Orientações ao consumidor – Procon

A Câmara Municipal convida toda a população de Araxá a participar desse dia especial, preparado com carinho para oferecer serviços, lazer, cultura e cidadania. Traga sua família, aproveite as atividades gratuitas e venha celebrar conosco os 194 anos do Legislativo. O encontro é no dia 4 de outubro, das 8h às 12h, no pátio da Câmara Municipal.

Notícias relacionadas

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *