Câmara comemora aniversário com ações sociais e mais de 40 serviços gratuitos

A Câmara Municipal de Araxá realiza, no próximo dia 4 de outubro de 2025 (sábado), das 8h às 12h, o Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa. A data, criada por meio de Projeto de Resolução de autoria do vereador Raphael Rios, celebra o aniversário do Legislativo, que em 2025 completa 194 anos de história.

O evento tem como objetivo aproximar a população do Legislativo e oferecer uma manhã de atividades culturais, sociais, artísticas e de utilidade pública, todas gratuitas. Para isso, uma grande tenda será instalada no pátio da Câmara, transformando o espaço em um ponto de encontro para toda a comunidade.

Ao longo da programação, estarão disponíveis mais de 40 serviços. Entre eles:

Oficinas para crianças

Cachorro quente, pipoca e algodão doce

Palco com apresentações musicais

Corte de cabelo

Vacinação

Nutricionista (bioimpedância)

Massagem

Orientações de saúde

Oferta de empregos do SINE

Confecção de currículos

Dicas para entrevistas de emprego

Feirinha de adoção de cães

Castra móvel

Vacinação antirrábica

Doação de mudas

Exposição de meliponicultora (abelhas sem ferrão)

Assessoria Jurídica

Jogos interativos de Airsoft GBO

Gabinete Interativo / Quiz Interativo

Biometria – Cartório eleitoral

Cadastro no CAD Único

Emissão de credenciais de trânsito

Apoio contábil e fiscal

Orientações ao consumidor – Procon

A Câmara Municipal convida toda a população de Araxá a participar desse dia especial, preparado com carinho para oferecer serviços, lazer, cultura e cidadania. Traga sua família, aproveite as atividades gratuitas e venha celebrar conosco os 194 anos do Legislativo. O encontro é no dia 4 de outubro, das 8h às 12h, no pátio da Câmara Municipal.