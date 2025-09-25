Câmara comemora aniversário com ações sociais e mais de 40 serviços gratuitos

A Câmara Municipal de Araxá realiza, no próximo dia 4 de outubro de 2025 (sábado), das 8h às 12h, o Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa. A data, criada por meio de Projeto de Resolução de autoria do vereador Raphael Rios, celebra o aniversário do Legislativo, que em 2025 completa 194 anos de história.
O evento tem como objetivo aproximar a população do Legislativo e oferecer uma manhã de atividades culturais, sociais, artísticas e de utilidade pública, todas gratuitas. Para isso, uma grande tenda será instalada no pátio da Câmara, transformando o espaço em um ponto de encontro para toda a comunidade.
Ao longo da programação, estarão disponíveis mais de 40 serviços. Entre eles:
- Oficinas para crianças
- Cachorro quente, pipoca e algodão doce
- Palco com apresentações musicais
- Corte de cabelo
- Vacinação
- Nutricionista (bioimpedância)
- Massagem
- Orientações de saúde
- Oferta de empregos do SINE
- Confecção de currículos
- Dicas para entrevistas de emprego
- Feirinha de adoção de cães
- Castra móvel
- Vacinação antirrábica
- Doação de mudas
- Exposição de meliponicultora (abelhas sem ferrão)
- Assessoria Jurídica
- Jogos interativos de Airsoft GBO
- Gabinete Interativo / Quiz Interativo
- Biometria – Cartório eleitoral
- Cadastro no CAD Único
- Emissão de credenciais de trânsito
- Apoio contábil e fiscal
- Orientações ao consumidor – Procon
A Câmara Municipal convida toda a população de Araxá a participar desse dia especial, preparado com carinho para oferecer serviços, lazer, cultura e cidadania. Traga sua família, aproveite as atividades gratuitas e venha celebrar conosco os 194 anos do Legislativo. O encontro é no dia 4 de outubro, das 8h às 12h, no pátio da Câmara Municipal.