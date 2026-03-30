Câmara homenageia mulheres de destaque com a Medalha Leonilda Montandon 2026

A Câmara Municipal de Araxá realizou a Reunião Solene de Outorga da Medalha Leonilda Montandon 2026. Anualmente, cada um dos quinze vereadores indica e concede a honraria a uma mulher que se destacou na sociedade, por seu trabalho educacional, empresarial, social, filantrópico, cultural ou artístico. A honraria é alusiva em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no mês de março e foi realizada no Teatro CBMM, na noite desta quinta-feira, 26.

Neste ano, foram homenageadas: Aline Maria dos Santos Vicente, Ana Paula Pinheiro Vaz Rosa, Andréa Renata de Souza Schettino, Ângela Maria Francisco, Anna Tereza Campos Magalhães de Avila, Antônia Aparecida Santos Oliveira, Creudia Vilani de Oliveira, Fabiana Alves, Gláucia Helena Gonçalves Magalhães, Helena Amaral de Souza, Jacinta Helena do Prado, Lúcia Maria Aureliano, Luciane Gomes Aleixo Monteiro, Marta Aparecida de Oliveira Silva e Veralice Rodrigues da Silva.

A Medalha Leonilda Montandon foi criada em 1998, pela ex-vereadora Rosa Helena Vilaça de Abreu. A inspiração vem da figura da Professora Leonilda Montandon Scarpellini, que dedicou sua vida à educação com coragem, determinação e profissionalismo. Dona Leonilda também foi escritora e publicou vários livros didáticos, participou de movimentos assistenciais e religiosos e foi membro efetivo da Academia Araxaense de Letras.

Prêmio Dona Carlota de Melo

Na oportunidade, também foi entregue o Prêmio Dona Carlota de Melo, para a Sra. Débora de Melo Vale Bernardes. A honraria é concedida pela Câmara da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Araxá e é uma homenagem às empresárias araxaenses que se destacam como grandes empreendedoras no município.