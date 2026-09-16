Prefeitura de Araxá abre cadastro para comercialização de flores no período de Finados





A Prefeitura de Araxá está com cadastro aberto para interessados em comercializar flores durante o período de Finados. Neste ano, serão disponibilizadas 23 vagas, sendo 18 nas proximidades do Cemitério São João Batista e cinco no Cemitério das Paineiras.

Para solicitar a autorização, o interessado deve comparecer à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, localizada na Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, das 12h às 18h, apresentando um documento de identidade. O cadastro permanecerá aberto enquanto houver vagas disponíveis.

Na secretaria, será emitida a declaração necessária para o exercício da atividade. Posteriormente, o interessado deverá procurar o Setor de Tributos, responsável pela emissão da taxa correspondente e pelas orientações sobre os locais e os dias autorizados para a comercialização.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (34) 3668-0608 ou (34) 98425-9346.

Serviço



Cadastro para comercialização de flores no período de Finados

Local: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Endereço: Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275

Horário: das 12h às 18h

Documento necessário: identidade

Prazo: enquanto houver vagas disponíveis

Informações: (34) 3668-0608 ou (34) 98425-9346.