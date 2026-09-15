Manutenção da Copasa pode causar intermitências no abastecimento de água em Araxá nesta quinta-feira (17)

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que o abastecimento de água em Araxá poderá apresentar intermitências nesta quinta-feira (17), devido a uma manutenção operacional programada na captação do Córrego Feio.

Segundo a companhia, a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente durante a manhã de sexta-feira (18).

A Copasa destaca que os imóveis que possuem caixas d’água podem não sofrer impactos durante o período de manutenção.

A orientação é para que os moradores façam uso consciente da água até a completa normalização do abastecimento.