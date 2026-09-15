23º 100 Destino MotoFest distribui 5,5 toneladas de alimentos para 22 entidades de Araxá





O 23º 100 Destino MotoFest encerrou mais uma edição transformando a realização do evento em solidariedade. Ao todo, 5,5 toneladas de alimentos foram destinadas a 22 entidades assistenciais de Araxá, com a entrega realizada no último fim de semana. O evento aconteceu entre os dias 28 e 30 de agosto, no Complexo do Barreiro, com parceria da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

Segundo o presidente do Moto Clube 100 Destino, Elvande Antônio Santos, o caráter social acompanha o encontro desde a primeira edição. “ O MotoFest reúne motociclistas de vários lugares, movimenta Araxá e, ao final, também consegue contribuir com entidades que realizam um trabalho importante na cidade”, destaca Elvande.

A edição de 2026 reuniu público estimado em 8 mil pessoas, com motociclistas de diferentes cidades e estados. Segundo a organização, a programação musical e a escolha das atrações tiveram boa receptividade do público.

Entidades beneficiadas: Recanto do Idoso; Fazendinha Senhor Jesus; Santa Casa; S.O.S.; Centro Espírita Caminheiros do Bem; Centro Espírita Grupo da Amizade; Centro Espírita Allan Kardec; Obras Sociais Jesus te Ama – Chicão; Centro Espírita Servos de Maria; Casa do Caminho; Centro Espírita Caminhos da Luz; Casa da Sopa Tia Célia; Casa de Acolhimento São Francisco de Assis; Centro Presbiteriano de Apoio à Criança; Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes; Obras Assistenciais Caminheiros do Nazareno; L.B.V.; Lar Ebenezer; Obras Assistenciais Eurípedes Barsanulfo; Centro Espírita Alta de Souza; Ampara; e Associação do Amor.