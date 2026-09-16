Prefeitura de Araxá realiza Semana Nacional de Trânsito de 19 a 25 de setembro

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, realiza entre os dias 19 e 25 de setembro uma programação especial em referência à Semana Nacional de Trânsito. Com o tema “Enxergar o outro é salvar vidas”, a campanha contará com prestação de serviços, blitzes educativas, rodas de conversa e orientações à população.

As ações serão realizadas em diferentes pontos da cidade e envolverão estudantes, trabalhadores, motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A proposta é incentivar atitudes responsáveis e ampliar a conscientização sobre comportamentos que contribuem para a prevenção de acidentes.

A abertura da programação acontece no sábado (19), durante o Conexão Araxá, realizado no Uniaraxá. Das 8h30 às 16h30, a equipe do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans) estará no evento para distribuir materiais informativos, confeccionar credenciais de estacionamento para pessoas com deficiência (PCDs) e idosos e orientar a população sobre os serviços oferecidos pelo setor.

Segundo a secretária municipal de Segurança Pública, Naiara Pacheco, a programação busca aproximar as orientações de diferentes públicos e reforçar a responsabilidade compartilhada no trânsito.

“O trânsito é um espaço coletivo, onde as escolhas de cada pessoa interferem diretamente na segurança das demais. As atividades foram preparadas para ampliar esse diálogo e mostrar que respeitar a sinalização, reduzir a velocidade e enxergar o outro são atitudes fundamentais para prevenir acidentes e preservar vidas”, destaca.

Programação

Sábado, 19 de setembro

8h30 às 16h30 | Uniaraxá

Participação no Conexão Araxá, com distribuição de materiais informativos, confecção de credenciais de estacionamento para PCDs e idosos e orientações sobre os atendimentos do Settrans.

Segunda-feira, 21 de setembro

15h | Avenida Antônio Carlos, próximo ao Banco do Brasil

Blitz educativa.

Terça-feira, 22 de setembro

14h | Uniube

Roda de conversa com funcionários da Universidade de Uberaba.

Quarta-feira, 23 de setembro

13h30 | Escola Municipal Professor Nelson Gomes, bairro Santo Antônio

Roda de conversa com alunos do Tempo Integral.

Quinta-feira, 24 de setembro

15h | Avenida Washington Barcelos, no Parque do Cristo

Blitz educativa.

Sexta-feira, 25 de setembro

14h | Escola Estadual Rotary, bairro Urciano Lemos

Roda de conversa com alunos.

A Semana Nacional de Trânsito busca promover a educação e a conscientização de todos os usuários das vias, reforçando que a segurança no trânsito depende da participação e da responsabilidade de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.