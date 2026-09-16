Conexão Araxá 2026 leva serviços, educação, saúde, cidadania e lazer à comunidade

Araxá recebe neste sábado (19) o Conexão Araxá 2026, evento que reúne serviços, educação, saúde, cidadania, cultura e lazer em uma programação gratuita e aberta a toda a comunidade. As atividades serão realizadas no campus do Uniaraxá, das 7h às 18h.

A iniciativa foi criada com o objetivo de aproximar ainda mais a instituição de ensino da população, reunindo em um mesmo espaço atividades para crianças, jovens, adultos e famílias. Ao longo do dia, os participantes poderão conhecer diferentes áreas profissionais, participar de atividades educativas, receber orientações e acessar serviços oferecidos por instituições e parceiros do evento.

Educação e orientação profissional

Um dos destaques do Conexão Araxá será a apresentação dos cursos e das diferentes áreas profissionais. As atividades foram pensadas especialmente para estudantes do Ensino Médio, jovens e pessoas interessadas em conhecer possibilidades de formação e carreira.

A proposta é permitir que os visitantes tenham contato com as profissões de maneira prática e interativa, além de conhecer melhor as oportunidades de qualificação oferecidas pelo Uniaraxá.

Saúde e qualidade de vida

A programação também contará com ações voltadas à saúde e ao bem-estar. Serão oferecidas orientações, vacinação, testes e outros atendimentos à população durante o evento. As atividades buscam ampliar o acesso à informação e incentivar cuidados preventivos com a saúde.

Cidadania e acesso a direitos

Na área de cidadania, o público poderá contar com serviços e orientações jurídicas. Entre os participantes está a Defensoria Pública Itinerante, que levará informações e atendimento relacionados ao acesso a direitos.

Lazer para toda a família

O evento também terá atrações de lazer e entretenimento para diferentes faixas etárias. A programação inclui Rua do Lazer, atividades infantis e familiares, Paredão de Escalada e exposição e experiências de Airsoft.

Food trucks também estarão presentes no campus durante o evento.

Missa abre programação

A programação começa às 7h com uma Missa de Abertura, no Teatro CBMM – Cultural Uniaraxá. A celebração será conduzida pelos padres Sérgio e Jonathan.

Mais do que uma programação acadêmica, o Conexão Araxá foi pensado como um grande encontro entre o Uuniaraxá e a comunidade. A proposta é oferecer acesso ao conhecimento, serviços, orientação e experiências em um único espaço.

Com a iniciativa, o Uniaraxá busca fortalecer sua integração com Araxá e a região, contribuindo para ações relacionadas à educação, cidadania, bem-estar, desenvolvimento e inclusão social.

Serviço

Conexão Araxá 2026

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: 7h às 18h

Local: Campus do Uniaraxá

Participação: gratuita e aberta à comunidade

Principais atrações e serviços: