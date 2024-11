Câmara Inaugura o Primeiro Ecoponto Municipal

O Legislativo Araxaense inaugurou, na tarde desta quinta-feira (21), o Ecoponto da Câmara Municipal de Araxá: um projeto ambiental realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Araxá, o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e as empresas Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) e Calsimec, responsáveis pela doação e transporte do contêiner destinado ao funcionamento da iniciativa.

O primeiro Ecoponto da cidade poderá receber resíduos como plástico, papel, metal, vidro, eletrônicos, lâmpadas e óleo de cozinha. Os itens poderão ser descartados de segunda a sexta-feira, exceto em feriados, das 8h às 18h, pelo sistema drive-thru, com entrada pela Avenida João Paulo II.

Para beneficiar as associações de reciclagem locais, o Ecoponto funcionará em um sistema de revezamento. A cada retirada e limpeza do contêiner — com previsão semanal ou quinzenal, conforme a necessidade — os materiais recebidos serão destinados a uma associação ou cooperativa de reciclagem, garantindo que todas as instituições regulamentadas junto ao IPDSA sejam contempladas.

A cerimônia contou com a presença de vereadores e ex-vereadores, secretários municipais, representantes de órgãos ambientais e industriais, representantes de empresas e demais autoridades. Para abrilhantar ainda mais o evento e incentivar boas práticas ambientais, alunos das Escolas Municipal Lucas Teixeira Santos Junior e do Oratório Nossa Senhora Auxiliadora participaram da cerimônia, levando materiais recicláveis para fazer os primeiros descartes de resíduos no Ecoponto.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, vereador Bosco Jr., este é um projeto-piloto de baixo custo e com grande impacto positivo para o meio ambiente no município. Graças à união dos setores público e privado, a iniciativa tornou-se realidade e torna-se um marco histórico e ambiental para o município.

Bosco Jr. ressaltou ainda que a ideia é instalar futuramente projetos semelhantes em outros pontos da cidade, contribuindo para a preservação do meio ambiente; para a Educação Ambiental de crianças e adolescentes e para a geração de renda das Associações e Cooperativas de Reciclagem da cidade.