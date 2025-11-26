Câmara Municipal convida a população para ação de doação de sangue em parceria com a Hemominas

A Câmara Municipal de Araxá realizará, no próximo dia 13 de dezembro (sábado), das 7h30 às 11h30, uma importante ação de doação de sangue, em parceria com a Fundação Hemominas. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer os estoques de sangue e incentivar a solidariedade entre os cidadãos araxaenses.

Serão disponibilizadas 60 vagas para doadores, e toda a população está convidada a participar, contribuindo para salvar vidas por meio deste gesto simples e essencial.

Confira os pré-requisitos para participar da ação: podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, com bom estado de saúde e peso mínimo de 50 kg. Jovens de 16 e 17 anos devem estar acompanhados dos responsáveis legais ou apresentar autorização com firma reconhecida em cartório. Já pessoas com mais de 61 anos só podem participar caso tenham realizado ao menos uma doação antes dos 60 anos. É importante dormir bem na noite anterior e levar um documento oficial de identidade com foto no momento da doação. Algumas situações podem impedir a participação, como ter tido hepatite após os 11 anos de idade, ter feito tatuagem nos últimos 12 meses, ou ter realizado endoscopia ou broncoscopia nos últimos seis meses, além de situações que envolvam risco para doenças sexualmente transmissíveis. Outros critérios poderão ser avaliados por um profissional de saúde durante a triagem clínica que será realizada no dia da doação.

Os interessados devem preencher o formulário disponibilizado através do QR Code divulgado pela Câmara Municipal e enviá-lo devidamente preenchido até o dia 10 de dezembro (quarta-feira).

💉 Doar sangue é um ato de amor! Não importa qual seja o seu tipo sanguíneo — sempre há alguém que precisa da sua solidariedade. Participe e faça a diferença!