Câmara Municipal faz parceria inédita com a Justiça e recebe mutirão de julgamento de crimes contra a vida

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) promove, durante o mês de maio, o Mutirão do Júri para julgamento dos processos envolvendo os crimes dolosos contra a vida. Em Araxá, estão previstos 17 julgamentos que serão realizados no Fórum Tito Fulgêncio e no Plenário da Câmara Municipal. Essa é a primeira vez que o Legislativo de Araxá faz uma parceria em apoio ao trabalho da Justiça.

O Juiz da 2ª Vara Criminal de Araxá, Dr. Dimas Ramon Esper, presidirá os juris na Câmara Municipal. Ele explica que pela coincidência de datas, parte dos júris precisaram ser realizados fora do Fórum e a Câmara cedeu seu espaço para a realização dos trabalhos. “A participação da Câmara é fundamental, porque é a ‘Casa do Povo’, composta por membros eleitos. Além do Fórum, nenhum outro lugar é mais vocacionado para receber este tipo de iniciativa, do que a Câmara Municipal”, destaca.

A Câmara receberá juris nos dias 02, 06, 09, 14 e 16 de maio, a partir das 8h, sem previsão de término.

O mutirão está sendo realizado em todo o Estado e a ação coordenada de cooperação judicial irá viabilizar a realização de pautas duplas, com sessões diárias e simultâneas nos fóruns e em outros espaços disponíveis nas localidades atendidas, como Câmaras Municipais, Salões de Eventos, Prefeituras e instituições de ensino médio e superior.