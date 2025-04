Câmara Municipal realiza Audiência Pública e cobra investimentos da Cemig para melhoria no fornecimento de energia em Araxá

A Câmara Municipal promoveu Audiência Pública com instituições e membros da comunidade civil junto à Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) responsável pela distribuição de energia em Araxá. A Audiência foi convocada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, e atendeu uma demanda da comunidade para debater a atual condição de fornecimento de energia tanto na área urbana quanto rural, pela Cemig. Integraram a mesa de trabalho o superintendente regional do Triângulo, Wellington Fazzi Cancian, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Araxá, Osmar Gonçalves, o vice-prefeito Bosco Junior e o presidente da Casa, vereador Raphael Rios.

Durante a Audiência o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Araxá, Osmar Gonçalves, o vice-prefeito Bosco Junior e todos os vereadores presentes fizeram seus questionamentos à estatal. A palavra também foi aberta para a comunidade fazer considerações e solicitações.

O superintendente regional do Triângulo, Wellington Fazzi Cancian falou em nome da empresa que fez uma apresentação da estrutura da Cemig e de seus negócios de distribuição que vai desde comprar energia, recebimento, planejar, distribuir até a remuneração adequada dos investidores. De acordo com ele, o foco da Cemig são os investimentos em Minas Gerais, onde segundo a estatal, ocorreu o maior plano de investimentos da história, cerca de R$ 49,2 bilhões de investimentos de 2019 a 2028.

Falha no fornecimento de energia em Araxá

Welligton relatou que o período chuvoso é o mais crítico no fornecimento de energia e com maior número de interrupções no fornecimento do serviço. Por isso, segundo ele, tem sido frequente as quedas de energia em Araxá, que tem sofrido com a instabilidade.

Solução do problema

Para resolver esse problema, Wellington informou que a Cemig tem feito investimentos em infraestrutura como a reforma da rede elétrica, com a inclusão da rede trifásica.

De acordo com ele, a Cemig também está investindo em religadores inteligentes para reduzir a duração da queda de energia e criação de novas bases de atendimento.

Wellington citou ainda que a Cemig tem feito investimentos planejados em infraestrutura e promovendo um sistema interligado com a nova subestação de Araxá. Segundo a Cemig, um investimento de mais de R$ 106 milhões, com obras previstas para serem iniciadas em breve e com previsão de entrega em 2026.

Ressarcimento de aparelhos queimados

De acordo com ele, a Cemig pode realizar o ressarcimento dos danos de equipamentos elétricos, para isso os consumidores devem procurar as agências de atendimento ou pelo site https://www.cemig.com.br/atendimento/ressarcimento-de-danos/. A Cemig fará uma perícia para ver se o equipamento foi queimado por conta do fornecimento de energia e o ressarcimento em caso de comprovação.

Welligton destacou ainda o compromisso da Cemig em estruturar a empresa com a ampliação das equipes e o reforço da coordenação local para atender mais rapidamente as demandas da comunidade araxaense.

O superintendente citou ainda uma força tarefa entre os meses de abril e setembro para que essas melhorias sejam feitas e percebidas pela comunidade.

Ao final da reunião, o gerente Regional de Distribuição da Cemig, Emerson Sales da Cruz, se comprometeu em resolver e dar retorno para as demandas apresentadas durante a Audiência Pública. Ele solicitou que cada vereador indique prioridades da comunidade para que a estatal retorne o ofício com prazos e previsões da entrega dos serviços.

Zona rural

Wellington citou que 10% dos clientes da Cemig estão na zona rural e anunciou o reforço das equipes com a contratação de mais eletricistas e veículos, para agilizar o atendimento aos produtores rurais na região.

Ainda, de acordo com ele, serão fornecidos novos religadores que garantirão o reestabelecimento rápido de energia em casos de pico no fornecimento.

A Cemig disponibilizou um novo canal de atendimento para atender os produtores rurais em casos de interrupção de energia que é 0800 721 6600.

Distrito Industrial

Wellington informou ainda sobre o alimentador para o Distrito Industrial de Araxá, que contou com o investimento de R$ 2 milhões que vai melhorar a rede na região. Clientes interessados em ligações devem entrar em contato com a Cemig.

Investimento em Araxá

Wellington citou R$ 12 milhões investidos em Araxá e anunciou ainda a construção da Subestação Araxá 5, com o investimento de R$ 106 milhões em obras com obras iniciando em breve e com conclusão prevista para 2026. Segundo eles, foram investidos R$ 13 milhões em Araxá com novos 1,6 mil clientes conectados.​

Também participaram do encontro o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas (CDL), Paulo Nesralla, Saulo Nogueira (representando a empresa D3 Energia), Paulo Oliveira (representando moradores do Via Verde), Evandro Marques da Silva (Presidente Associação dos Moradores do Bosque dos Ipês), Élvio Bertoni (representando o deputado estadual Bosco), imprensa e comunidade.