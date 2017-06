Câmara Municipal realiza evento em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de Junho. Para celebrar esta data, a Câmara Municipal de Araxá, através da Escola do Legislativo, irá realizar nesta segunda- feira (05/06), às 14h, o Evento “Cidadania e Meio Ambiente” que vai reunir Servidores, Vereadores, Autoridades e alunos de quatro Escolas Municipais.

O objetivo das ações propostas pela comemoração é despertar a consciência ambiental nos participantes, alertando sobre a importância da preservação do meio ambiente e de atitudes sustentáveis no dia-a-dia.

Plantio de árvores pelos alunos

As Escolas participarão com uma turma de alunos com, em média, seis anos de idade, sendo que cada instituição de ensino irá representar um setor da cidade: Escola Municipal Professor Nelson Gomes (Setor Leste), Escola Municipal Auxiliadora Paiva (Setor Oeste), EMEI Lucas Teixeira dos Santos Júnior (Setor Sul) e Escola Municipal Professora Leonilda Montandon (Setor Norte).

Os alunos serão recepcionados, juntamente com as autoridades, no Plenário Guilherme Gotelip Neto e, em seguida, percorrerão os jardins do Legislativo para realizar o plantio das mudas de hibisco e quaresmeira. Cada Escola será responsável pelo plantio de uma árvore que se tornará o “Mascote da turma” e será identificada com uma placa para que as crianças possam acompanhar seu crescimento ao longo dos anos. Antes do plantio, os Professores realizaram um estudo prévio com as crianças para que elas conheçam a origem e as características das árvores que irão plantar.

Ações de sustentabilidade no trabalho

Após levantamento realizado, foi identificado o alto consumo de copos descartáveis no legislativo. A Câmara Municipal de Araxá possui 123 Servidores que consomem em média 3 copos descartáveis por dia. Considerando que cada servidor trabalha 252 dias úteis, por ano a Câmara consome, em média, 92.988 copos.

Diante dessas informações, foi constatada a necessidade do uso de recipientes reutilizáveis, que irão proporcionar uma economia de mais de 90 mil copos ao longo de um ano. Pensando em incentivar a redução do consumo, a Câmara irá fornecer aos seus servidores squeezes da Campanha “Cidadania e Meio Ambiente” com o slogan “Câmara Sustentável, Servidor Responsável”.

Ainda buscando encorajar atitudes sustentáveis, será realizada uma campanha interna para que os servidores se lembrem de atitudes ambientalmente responsáveis como: Apagar as luzes, ligar o ar condicionado somente quando necessário, imprimir utilizando frente e verso da folha, desligar os aparelhos eletrônicos, dentre outras.

A coleta seletiva também será implantada no Legislativo, que adquiriu lixeiras para separação de plástico, papel, vidro e lixo orgânico. Incentivando este tipo de atitude por parte dos servidores, assessores e vereadores, o Legislativo pretende despertar atitudes que colaborem para a preservação do meio ambiente e fazer com que os participantes se tornem multiplicadores de atitudes sustentáveis na família e nos lugares que frequenta.