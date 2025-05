Câmara Municipal realiza Fórum Comunitário sobre o “Golpe do Falso Advogado” nesta quarta (7)

A Câmara Municipal de Araxá promove nesta quarta-feira, 7 de maio, às 14h, na Casa da Cidadania, o Fórum Comunitário sobre o “Golpe do Falso Advogado”, realizado em parceria com a OAB Araxá e o Procon. O evento tem como objetivo debater medidas de prevenção e esclarecimento sobre esse tipo de crime, que vem sendo registrado em diversas partes do país e também em Araxá.

A iniciativa foi solicitada pelo vereador Raphael Rios, após diálogo com a presidente da OAB Araxá, dra. Débora Melo, que relatou o crescente número de casos relacionados a esse golpe na cidade. Os criminosos se passam por advogados para aplicar fraudes, principalmente contra pessoas idosas ou em situação de vulnerabilidade.

O evento reunirá representantes da diretoria da OAB Araxá, advogados, Polícia Militar, Polícia Civil, Procon, Acia, CDL, Ministério Público (Defesa do Consumidor), diretor do Fórum Tito Fulgêncio, UniAraxá (Curso de Direito), bancos e cooperativas de crédito, Sebrae, Fecomércio, Câmara da Mulher Empreendedora, Conselho do Idoso, sociedade civil e imprensa.

“Nosso objetivo é alertar a população sobre as formas de atuação desses criminosos e construir, em conjunto com as instituições, estratégias para coibir esse tipo de golpe em nossa cidade”, afirma Raphael Rios.

O evento é aberto ao público e será transmitido ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube:

youtube.com/camaramunicipaldearaxa