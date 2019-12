Câmara Municipal realiza Reunião Solene para entrega de três Honrarias

No dia 19 de dezembro, às 20 h, no Grann Hall, será realizada Reunião Solene da Câmara Municipal de Araxá para entrega do Título de Cidadania Honorária e outorga das Medalhas: Dom José Gaspar e Geraldo Porfírio Botelho. O evento é realizado em comemoração aos 154 anos de emancipação política de Araxá.

A Equipe de Cerimonial da Câmara realizou uma reunião com os homenageados na quarta-feira (04). Na ocasião foram definidos os últimos detalhes da solenidade.

A Medalha Geraldo Porfírio Botelho é uma Honraria Municipal que foi instituída pela Resolução Nº 455. Ela é concedida aos representantes da área de Comunicação Social, que escreveram seus nomes nas páginas da imprensa, virtual, escrita, falada, televisionada e no setor da cultura. A AIA (Associação da Imprensa de Araxá) é a responsável pela indicação. A homenageada de 2019 é a Jornalista Anete Di Mambro Gandra.

O Título de Cidadania Honorária foi instituído através da Resolução Nº 203-E e tem o objetivo de reconhecer o mérito de cidadãos que tenham prestado relevantes serviços à comunidade de Araxá, sem ter nascido na cidade. Confira a lista dos homenageados:

Sr. Alencar Luiliane Nunes de Resende

Pe. Eduardo Ferreira

Sr. Evandro Lusvarghi

Sr. Fabrício Borges Oliveira

Sgt Fabrine Lorrany Viegas Moreira

Sr. Frederico Gonçalves

Ver. José Valdez da Silva

Drª. Melicia Resende Rocha Ganzaroli de Ávila

Dr. Oswaldo Rocha Drumond

Dr. Ricardo Assis Gianvechio Zidane

Dr. Saulo Carneiro Roque

Sr. Vagner Oliveira de Paula

Pr. Valdeci Fernandes Pereira

Sr. Valmir Aparecido Rodrigues

Sr. Walter Ferreira de Jesus Júnior

A Medalha Dom José Gaspar foi criada pela Resolução Nº 203. Ela confere tributo ao Mérito de Pessoas Físicas, notoriamente destacadas de seus contemporâneos, por sua atividade profissional, pela conduta de vida positiva e exemplar ou por seu desempenho social e filantrópico. Os agraciados de 2019 são:

Srª. Cacilda de Fátima Cearence

Srª. Diane Dutra Cardoso Borges

Dr. Eurípedes Marcelo Borges

Sr. Frederico Ayres

Sr. Guilherme Gotelip Júnior

Cabo Jefferson Guimarães

Srª. Joana D’Arc da Silva Rodrigues

Sr. João Bosco de Oliveira

Srª. Leonilda Maria de Oliveira

Sr. Mario Cesar Alves

Srª. Omara Goulart Paolinelli Frade

Sr. Pedro Antunes Teodoro

Dr. Renato de Alcino Vieira

Dr. Rogério Contato Guimarães

Sr. Tarlis Pierre Vieira

Serviço

Evento: Entrega das Honrarias da Câmara Municipal de Araxá

Dia: 19 de dezembro de 2019

Local: Grann Hall

Horário: 20 h