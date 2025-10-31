Câmara Municipal recebe Caravana Contra o Trabalho Escravo

O Plenário da Câmara Municipal de Araxá recebeu, na noite desta quinta-feira (30), a Caravana de Interiorização Contra o Trabalho Escravo e Outras Violações Laborais, uma importante ação de conscientização e mobilização pela erradicação do trabalho escravo e pela promoção do trabalho digno.

O evento foi uma realização conjunta do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3), Ministério Público do Trabalho (MPT), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG), OAB Subseção Araxá e Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas (AMAT), com o apoio institucional da Câmara Municipal de Araxá.

A mesa de honra foi composta pela Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e Gestora Regional do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante, Dra. Paula Canteli; pelo Desembargador do TRT da 3ª Região, Dr. Luiz Otávio Linhares Renault, representando a presidente do Tribunal, Dra. Denise Alves Horta; pelo Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, Dr. Max Emílio Lena; pela Presidente da Associação Mineira da Advocacia Trabalhista e Secretária-Geral Adjunta da OAB/MG, Dra. Cássia Hatem; pela Presidente da 33ª Subseção da OAB, Dra. Débora de Melo Vale; pela Presidente da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da OAB/MG e professora da Faculdade de Direito da UFMG, Dra. Lívia Mendes Moreira Miraglia; pela Secretária Municipal de Educação, Zulma Moreira, representando o Executivo Municipal; e pelo Presidente da Câmara Municipal de Araxá, Vereador Raphael Rios.

Também participaram do evento juízes, promotores, procuradores, vereadores, presidentes de subseções da OAB, representantes do poder público e de instituições privadas, autoridades, sindicalistas, advogados, estudantes de Direito, especialistas, imprensa e membros da comunidade.

Em seu discurso, o vereador Raphael Rios destacou a importância de analisar os números preocupantes do trabalho escravo em Minas Gerais e de trazer esse debate para a Câmara Municipal, “uma Casa de Leis e de diálogo com a sociedade”.

Os membros da mesa também fizeram uso da palavra, compartilhando reflexões e experiências sobre o tema. Ressaltaram, ainda, a importância de que o combate ao trabalho escravo não fique restrito apenas às capitais, mas alcance também o interior do Estado.

Em um gesto coletivo de compromisso e responsabilidade, os presentes foram convidados a assinar uma Carta de Compromisso, reafirmando o engajamento na luta contra o trabalho escravo e todas as formas de violação laboral. A assinatura da Carta simboliza a união de esforços institucionais e sociais em prol da dignidade do trabalho e da defesa intransigente dos direitos humanos.