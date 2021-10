Câmara Municipal solicita elevação de Delegacia de Araxá para Departamento de Polícia Civil

Os vereadores da Câmara Municipal de Araxá enviaram um ofício para o governador do Estado, Romeu Zema, solicitando que a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil seja elevada a Departamento de Polícia Civil. O documento foi enviado em nome do Legislativo araxaense e busca dar apoio a essa importante medida.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, destaca que a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil abrange grande área territorial e atende, atualmente, 12 municípios, porém está vinculada ao 5º Departamento de Polícia Civil de Uberaba.

Segundo ele, com a elevação de categoria, será possível viabilizar uma administração mais próxima da comunidade, com autonomia na tomada de decisões e mais celeridade no serviço prestado.

O delegado Regional de Polícia Civil, Vitor Hugo Heisler, explica que foi feito um estudo para defender a elevação de categoria, tendo como referência o número populacional e condições socioeconômicas da região na qual a Delegacia de Araxá atua.

Segundo ele, a condição de Departamento de Polícia Civil, permite mais autonomia em segurança pública, desvinculando Araxá de Uberaba e tendo ligação direta com Belo Horizonte. “A elevação traz melhoras em termos de gestão de segurança pública, aumento de efetivo, de viaturas e favorecendo a atividade de investigação, além da melhora no atendimento à Araxá e região.”