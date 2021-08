Caminhada do Agosto Lilás em Araxá marca 15 anos da Lei Maria da Penha

Araxá promove uma caminhada alusiva ao Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher, no próximo sábado (7). A concentração será no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim a partir das 8h30 e o trajeto seguirá por vias do Centro até a Praça Governador Valadares.

A Lei Maria da Penha (11.340 / 2006) completa 15 anos justamente no dia da caminhada. Ela prevê cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher como a física, moral, sexual, patrimonial e psicológica.

Além da caminhada, o mês conta com ações para combater e prevenir a violência contra as mulheres, abrangendo palestras em escolas, rodas de conversa e atividades em espaços públicos, cumprindo protocolos de biossegurança em função da pandemia.

“Essas ações visam chamar a atenção da sociedade para o grande número de mulheres que sofrem violência e muitas vezes passam por isso caladas. Precisamos acolher essa mulher sem julgamentos, oferecer ajuda e promover um debate também com os homens. E essa é a proposta do Agosto Lilás em Araxá”, explica Maria Cecília, coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica.

Somente em 2020 a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar registrou 747 ocorrências, a maioria delas envolvendo ameaça, agressão e lesão corporal contra mulheres. Os autores são companheiros, ex-companheiros ou namorados das vítimas.

O Agosto Lilás em Araxá conta com a parceria da Secretaria Municipal de Ação Social, por meio do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), Câmara Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil.

O Creas conta com a Rede de Acolhimento à Mulher Vítima de Abuso, que funciona na avenida Imbiara, nº 900, telefone 3691-2024. A vítima também conta com uma central de atendimento nacional por meio do Disque 180.