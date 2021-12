Campanha da CBMM mostra como Araxá está transformando o mundo

Araxá é uma cidade que acolhe e inspira e, também, uma ponte que conecta o mundo, pois está presente em diversas partes do planeta. Este é o conceito da campanha desenvolvida pela CBMM para comemorar os 156 anos do município. Por meio de diversas intervenções que contemplam mídias tradicionais e digitais, a campanha mostra a cultura, a arte e as pessoas que fazem de Araxá um lugar especial para se viver. Uma forma de valorizar as riquezas do município e destacar o orgulho da companhia em fazer parte dessa história.

Na campanha, a CBMM também destaca que através da tecnologia de nióbio, desenvolvida em Araxá, é possível encontrar um pouco da cidade em diversas partes do mundo. “Estamos nos veículos, nas pontes e em outros grandes projetos de engenharia localizados em diversas partes do planeta. E até fora dele, no espaço, com a cápsula Dragon da SpaceX, por exemplo. Há um pedacinho de Araxá em cada canto, graças ao empenho e dedicação de pessoas que aqui nasceram, vivem ou trabalham”, diz Karin Betz, coordenadora de Comunicação da CBMM.

Um exemplo da presença de Araxá no mundo é a ponte Macau-Zhuhai-Hong Kong, localizada em Hong-Kong e conhecida por ser a maior ponte marítima do planeta. Ela foi construída com ferronióbio, tecnologia araxaense, que também está presente no Edifício Concórdia, o mais alto prédio de Minas Gerais, nas novas baterias de carros elétricos e, até, em aceleradores de partículas. “A melhor forma de homenagear Araxá é mostrar a importância que ela tem para o todo o mundo. É nesse contexto que produzimos essa campanha, que estará presente em todos os cantos da cidade nos próximos dias”, comenta Karin.

Outra ação em comemoração ao aniversário de fundação do município acontece por meio de uma parceria entre a CBMM e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Um concerto, ao ar livre, foi gravado no Instituto Inhotim e dedicado à população de Araxá. O espetáculo será exibido no canal da Filarmônica, no YouTube, no dia 19 de dezembro, domingo, às 11 horas. “A apresentação da Orquestra será um presente para a cidade”, comemora Cynthia Verçosa, presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto.

O espetáculo faz parte do Concerto Praça Digital, iniciativa criada em 2020, com o objetivo de continuar levando música ao público durante o período de pandemia de Covid-19. O Praça Digital Araxá é apresentado pelo Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais e CBMM por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.