Campanha de Vacinação Contra a Gripe vai até 26 de maio

A 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) acontece até o dia 26 de maio. A meta é vacinar 90% do público prioritário, composto por 5.560.505 pessoas, entre idosos (acima de 60 anos), gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto (em puerpério), crianças entre seis meses e menos de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, professores das redes pública e particular de ensino, povos indígenas aldeados, população privada de liberdade, além dos doentes crônicos, como pessoas com diabetes, asma, bronquite e hipertensão, dentre outros grupos.

Para mobilizar a população, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) já começou a veicular sua campanha na TV, internet e rádios da capital e do interior do estado. Na internet, o site www.saude.mg.gov.br/gripe foi criado especialmente para o cidadão consultar informações sobre a vacinação, a doença e as principais formas de prevenção. A campanha também será feita nas redes sociais da SES-MG (Facebook, Twitter e Instagram).​

O médico epidemiologista da SES-MG, José Geraldo Leite Ribeiro, gravou alguns vídeos reforçando a importância da vacinação para os grupos prioritários. Fique por dentro, procure a Unidade Básica de Saúde​ para receber a vacina, se fizer parte do grupo prioritário​ ​e, se não fizer, lembre seus familiares, amigos, vizinhos que estão nesses grupos, para que se vacinem.