Campanha de vacinação contra o HPV

Começa no próximo dia 22, campanha para vacinação de meninas e meninos contra o HPV. O Governo Federal, o Ministério da Saúde e o SUS reforçam a importância da vacinação contra o HPV: a vacina é segura, eficaz e a principal forma de prevenção contra 4 tipos do HPV (6, 11, 16, 18).

Em Araxá, as vacinas estarão disponíveis na Unisa, Uninorte e Unicentro para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Serão ministradas duas doses da vacina, tomadas com um intervalo de 6 meses.

Atualmente, cerca de 5% de todos os cânceres do homem e 10% dos da mulher são causados pelo HPV, que atinge mais de 630 milhões de pessoas (uma a cada dez), segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, estima-se que entre nove e dez milhões de pessoas sejam portadoras do vírus e que 700 mil novos casos são registrados a cada ano.

Os estudos demonstraram que a vacina tem alta eficácia (98%) na prevenção dos tipos de HPV cancerígenos 16 e 18, que são causadores de 70% dos casos de câncer de colo do útero e também os tipos 6 e 11, responsáveis por 90% das verrugas genitais.