Campanha Vacinação Solidária repassa mais de duas toneladas de alimentos ao SOS, Ampara e Insanos Moto Clube

O primeiro mês da Campanha Vacinação Solidária traz os resultados de um trabalho em parceria com a comunidade araxaense. Na tarde desta segunda-feira (3), foram entregues mais de duas toneladas de alimentos para as entidades Ampara, Insanos Moto Clube e SOS, que vão distribuir as doações conforme cadastro e demanda de cada instituição.

Ao todo, 165 cestas básicas foram montadas nesta primeira fase da Campanha, que terá continuidade até que seja concluída a vacinação contra a Gripe e contra a Covid-19 em nossa cidade. A ação é uma iniciativa da Câmara Municipal e tem parceria da Prefeitura de Araxá, TV Integração, Atacado Farid e apoio das rádios Cidade e Imbiara.

Participaram da entrega das cestas o presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, o prefeito Robson Magela, o empresário Márcio Farid, e representando a TV Integração, Antônio Leonardo Lemos Oliveira. Os vereadores Bosco Junior e Wellington da Bit também acompanharam a entrega das cestas, além de representantes das Unidades Básicas de Saúde, Rose Trindade e Tatiane Batista.

Os representantes das entidades destacaram o aumento na quantidade de famílias em busca de cestas básicas desde o início da pandemia. De acordo com a representante do SOS, Marta Helena de Souza Lima, a entidade que atendia em média 160 famílias mensalmente, chegou a atender mais de 500 famílias em um único mês, após o início da pandemia.

“Pessoas que nunca tínhamos atendido começaram a nos procurar, desde cabeleireiros, donos de bares, personal trainer, comerciantes, ambulantes, profissionais autônomos”, destaca informando que as cestas chegam em boa hora.

Campanha Vacinação Solidária

A arrecadação dos litros de óleo continua nos postos de vacinação. Todos que forem se vacinar contra a Covid-19 (primeira ou segunda dose), ou contra a Gripe podem colaborar. Vale lembrar que a doação é voluntária.