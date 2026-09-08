Camptech Araxá promove evento online e gratuito sobre captação de recursos para empresas inovadoras

O Camptech Araxá promove, no dia 9 de setembro, das 9h às 10h30, o encontro online e gratuito “Oportunidades de Captação de Recursos para Empresas Inovadoras”. A iniciativa integra as ações de fortalecimento do ecossistema de inovação no município, a partir da atuação conjunta da Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Inovação e Tecnologia, Fundação Cultural de Araxá, Uniaraxá e RR. Inova.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas previamente por meio de formulário online (forms.gle/zXvDJcpWgXvtwYF58). O link de acesso ao encontro será enviado para o e-mail cadastrado pelos participantes. A programação é voltada a empresas, indústrias, pesquisadores, professores e alunos interessados em empreender e inovar.

O encontro vai apresentar instrumentos de fomento da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), além de chamadas abertas e oportunidades de parceria com Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs). A programação também vai abordar como o Camptech pode apoiar o desenvolvimento e a submissão de projetos a editais, além de erros, acertos e aprendizados de propostas já realizadas.

O Camptech Araxá é um Centro de Inovação estruturado a partir da atuação conjunta da Prefeitura de Araxá, Sebrae, Uniaraxá e Fundação Cultural de Araxá. A proposta é criar um ambiente colaborativo que conecte poder público, setor empresarial, instituições de ensino e comunidade, estimulando o desenvolvimento de projetos, produtos, serviços e soluções inovadoras. As frentes prioritárias são novas tecnologias e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Agro 4.0 e Indústria 4.0.

Segundo o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Fabiano Santos Cunha, a proposta é fortalecer a conexão entre diferentes setores para estimular novas soluções e oportunidades. “Para impulsionarmos o desenvolvimento econômico e social, a inovação precisa de quatro hélices: a academia, as empresas, a sociedade civil e o governo. Nesse sentido, a Prefeitura de Araxá tem dado todo o apoio institucional e fomentado consultorias, capacitações e articulações entre parceiros para que Araxá se torne um polo regional de inovação”, afirma.