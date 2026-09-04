Festival Dançaraxá celebra 25 anos de contribuição para a cultura e a formação de talentos em Araxá

A arte e a cultura contribuem para o desenvolvimento de cidades mais conectadas e criativas ao ampliar o acesso da população a novas experiências, valorizar talentos e fortalecer os vínculos entre a comunidade. Em Araxá, essa trajetória é marcada por projetos que aproximam a comunidade da arte e ajudam a movimentar a cidade. Exemplo disso é o Dançaraxá, que celebra 25 anos de história em 2026.

A trajetória do Dançaraxá conta com a parceria da CBMM, que apoia iniciativas culturais como parte de sua atuação voltada ao desenvolvimento das comunidades onde está presente. “Chegar aos 25 anos é uma conquista muito significativa, e ter a CBMM ao nosso lado nessa trajetória é fundamental. É uma empresa que acredita na cultura como instrumento de desenvolvimento e entende a importância de criar oportunidades para que artistas, bailarinos e toda a comunidade tenham acesso à arte. Essa parceria, que já dura 16 anos, contribui para a formação humana de tantas crianças e adolescentes de Araxá”, afirma Elaine Afonso Borges, idealizadora e organizadora do Dançaraxá.

Para a CBMM, apoiar iniciativas que fazem parte da história cultural de Araxá é também contribuir para a valorização de talentos da própria comunidade. “O Dançaraxá representa uma trajetória de 25 anos de dedicação à dança e à formação de talentos. Para nós, é uma satisfação contribuir para a continuidade de uma iniciativa que aproxima a comunidade da cultura, estimula novas oportunidades e já se tornou parte da agenda de Araxá”, afirma Alan Ferreira, especialista de Responsabilidade Social Corporativa e Relações com a Comunidade da CBMM.

Presente em Araxá há mais de 70 anos, a CBMM apoia projetos e iniciativas nos pilares de educação, saúde, esporte, cultura e empreendedorismo, além de ações de voluntariado, sempre com foco na geração de impacto positivo, significativo e duradouro para a comunidade.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de nióbio, a CBMM atende mais de 500 clientes em 50 países. Com sede no Brasil e escritórios regionais na Holanda, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece tecnologia aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia.

Desde sua fundação, há mais de sete décadas, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção da tecnologia do nióbio por diferentes indústrias. Para apoiar seus planos de crescimento por meio da diversificação, a empresa mantém atuação focada na pesquisa e no desenvolvimento de novas aplicações, tanto na siderurgia quanto em novos materiais, por meio de parcerias com clientes, instituições de pesquisa e investimentos estratégicos em empresas e startups.