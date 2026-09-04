Prefeitura informa bloqueios em avenidas centrais para o desfile de 7 de setembro

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, informa que em virtude da realização do Desfile de Sete de Setembro na próxima segunda-feira (7), haverá interdição temporária de algumas vias de acesso à Avenida Getúlio Vargas, onde acontecerá o desfile. As vias ficarão fechadas no domingo (6) a partir das 21h para a montagem das estruturas.

O acesso dos moradores será permitido, e o fluxo de veículos será restabelecido após o término das atividades.

O desfile terá início na Avenida Senador Montandon e seguirá até o cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Mariano de Ávila.

Considerando que se trata de um dia de feriado, a expectativa é de redução no volume de tráfego em comparação aos dias úteis, o que contribuirá para minimizar os impactos na mobilidade urbana local. Ainda sim, a Secretaria de Segurança Pública orienta os motoristas a utilizar rotas alternativas. Os agentes de trânsito atuarão durante o evento para evitar congestionamentos e manter a fluidez do tráfego.

Os pontos de bloqueio serão nas seguintes vias:



– Av. Imbiara na rotatória do Colégio Dom Bosco sentido Igreja Matriz

– Praça São Domingos / Av. Getúlio Vargas

– Rua Mariano de Ávila (Praça Dom Bosco)

– Rua Francelino Cardoso (Praça Dom Bosco)

– Rua Primeiro de Maio com Rua Maria Rita de Aguiar

– Rua Francelino Cardoso, Rua Capitão Chaves e Rua Maria Rita de Aguiar

– Avenida Senador Montandon no cruzamento com as Ruas Luiz Colombo e Rua Francisco dos Santos

– Avenida Senador Montandon, cruzamento com a Rua Capitão Izidro

– Rua Almeida Campos com Capitão Izidro

– Rua Nossa Senhora da Conceição com Capitão Izidro

– Av. Getúlio Vargas esquina com Rua Tiradentes

– Av. Prefeito Aracely de Paula, esquina com Avenida Senador Montandon