Gabarito preliminar do processo seletivo para ACS é divulgado em Araxá

O IBGP divulgou o gabarito preliminar da prova objetiva do Processo Seletivo Público nº 01/2026 da Prefeitura de Araxá para Agente Comunitário de Saúde (ACS). A prova foi realizada no último domingo (6) e teve 2.411 candidatos.

São 51 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 3.242 e jornada de 40 horas semanais.

Os candidatos já podem conferir as respostas e estimar a pontuação. O gabarito é preliminar e ainda está sujeito a recursos, conforme os prazos previstos no edital.

👉 Acesse aqui o gabarito preliminar oficial do IBGP

Atenção: candidatos que desejarem contestar alguma questão devem observar o prazo e as regras para apresentação de recursos.