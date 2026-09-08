CBMM realiza Simulado do Plano de Ação de Emergência de Barragens neste dia 10 de setembro

Em parceria com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Araxá e o Corpo de Bombeiros de Araxá, a CBMM realizará o Exercício Simulado do Plano de Ação de Emergência de Barragens, no dia 10 de setembro, às 8h. A atividade integra o ciclo de Avaliação de Conformidade e Operacionalidade do Plano de Ação de Emergência (PAE), conforme determina a legislação vigente, e tem como objetivo verificar a eficácia dos protocolos de emergência, incluindo os procedimentos de acionamento do sistema de alerta durante o exercício.

Diante disso, as sirenes serão acionadas como parte da checagem técnica. A iniciativa é preventiva, portanto, não está relacionada a qualquer situação de risco e não é necessário o deslocamento de moradores.

Ao fortalecer a cultura de segurança, o exercício possibilita testar os sistemas de alerta, além de avaliar as rotas de evacuação e a efetividade das ações e responsabilidades dos envolvidos. Desta forma, a Companhia atua de forma proativa na identificação e mitigação de riscos, com foco em garantir a segurança operacional e a conformidade com as melhores práticas globais.

Cabe mencionar que todas as barragens da CBMM estão estáveis e seguras, com fatores de segurança acima dos recomendados pelas normas técnicas e exigidos pela legislação.

A CBMM mantém um modelo de gestão robusto, pautado em monitoramento contínuo, auditorias independentes e aprimoramento constante de processos, visando à integridade das estruturas e à proteção de seus colaboradores e das comunidades vizinhas – atuando de forma integrada junto aos órgãos competentes.