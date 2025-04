Canil Municipal promove campanha “Adote um AUmigo” com mais de 150 cães disponíveis para adoção

O Canil Municipal de Araxá lançou a campanha “Adote um AUmigo”, com o objetivo de promover a adoção responsável de cães que aguardam por um novo lar. Atualmente, cerca de 150 animais estão aptos para adoção, entre cães de pequeno, médio e grande porte, incluindo também animais de raça.

Para adotar, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de assinar um termo de responsabilidade, que estabelece os cuidados essenciais com o bem-estar do animal.

As adoções podem ser feitas diretamente no Canil Municipal, localizado na Rua Camarões, nº 125, bairro Novo Horizonte. Os interessados podem visitar o espaço, conhecer os animais disponíveis e escolher aquele com quem mais se identificarem. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3691-3318.

Após cerca de 45 dias, a equipe do canil realiza uma visita à residência do adotante para acompanhar a adaptação. Todos os cães adotados saem do canil microchipados, o que facilita a identificação do animal, caso ele seja encontrado e retorne ao local.

De acordo com o coordenador do Canil Municipal, Flávio Henrique Borges, a adoção representa uma oportunidade de mudança na vida dos animais. “Mesmo com todos os cuidados oferecidos no canil, o convívio familiar é fundamental para o bem-estar do animal. Ao adotar, a pessoa proporciona carinho, atenção e uma vida mais plena para ele”, destaca.