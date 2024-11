Capina Elétrica agiliza o serviço de limpeza pública em Araxá

A Prefeitura de Araxá implantou o serviço de capina elétrica na cidade. A ação visa garantir mais eficiência e rapidez na execução dos serviços de limpeza pública, otimizando o tempo necessário para o trabalho, permitindo que mais áreas da cidade possam ser atendidas.

A capina elétrica consiste no uso de um trator que emite descargas elétricas controladas e de alta tensão, que realiza a remoção de ervas daninhas, mato e outras plantas invasoras com mais precisão e rapidez do que os métodos tradicionais.

A utilização da capina elétrica não só acelera a execução das tarefas, mas também representa um avanço em termos de sustentabilidade. É uma tecnologia que não agride o meio ambiente e contribui para a preservação do ecossistema local.