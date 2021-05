Caps AD ganha nome do ex-servidor Danilo Borges

Uma justa homenagem a um servidor exemplar e comprometido com o ser humano. José Danilo Borges, servidor do Setor de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, que faleceu recentemente vítima da Covid-19, foi homenageado pelo vereador Raphael Rios e teve seu nome aprovado pelos demais vereadores para o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que passa a se chamar Caps José Danilo Borges. A vereadora Maristela Dutra foi signatária do projeto que segue para sanção do prefeito.

Danilo foi mais uma vítima da Pandemia em Araxá, mas assim como as outras vítimas, não é apenas mais um número nas estatísticas. Ele deixou filhas, esposa, neto, irmã, sobrinhos, amigos e familiares com a saudade que o tempo só faz aumentar.

Em homenagem à sua história, especialmente na Prefeitura de Araxá, o Caps AD em que ele trabalhou nos últimos anos até se afastar em decorrência da Covid-19, levará a partir de agora, o nome de José Danilo Borges.

Um homem que viveu para a família e cumpriu sua missão fazendo o que mais amava, servindo e cuidando das pessoas.