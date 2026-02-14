CarnAraxá 2026 terá quatro dias de programação para todas as idades

O CarnAraxá 2026 chega com uma programação pensada para agradar todos os públicos, de quem gosta de bloquinhos de rua a quem prefere curtir shows ao vivo, além de opções para as crianças e para toda a família. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, Araxá terá quatro noites de festa, com desfile de blocos, trio elétrico, shows musicais, praça de alimentação e área kids, tudo em um evento gratuito e estruturado para receber a população com conforto e segurança.
A programação começa com a concentração dos blocos a partir das 15h na Praça Dom Bosco, de onde seguem em cortejo puxados por trio elétrico até o Estádio Municipal Fausto Alvim. No local, o público poderá aproveitar apresentações musicais no palco principal, além de uma ampla praça de alimentação e espaço dedicado às crianças. Ao todo, participam do evento os blocos Vai Que Cola, Vapo Vapo, Vai Quem Quer e Panelão de Minas, que se revezam ao longo dos quatro dias.
No palco, o CarnAraxá 2026 reúne atrações locais e regionais. No sábado (14), se apresentam Dennis Samba e Calistone. No domingo (15), é a vez da banda Quintal e Liim Zaab. A segunda-feira (16) contará com os shows de 100% Chinelinho e Nova York, e o encerramento, na terça-feira (17), fica por conta da banda Arachás.
O evento é realizado pela AMVEA – Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros Adhemar Rodrigues Vale, Andreia, Área III e Estância, com apoio da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto, e conta com patrocínio das empresas Uniube Araxá, Te Levo Mobile e St. George Mining Limited. A estrutura contará ainda com reforço na segurança, controle de acesso e apoio do 37º Batalhão da Polícia Militar, garantindo tranquilidade para quem deseja aproveitar o carnaval em família.
Programação
Sábado (14/02)
15h: Concentração dos blocos (Praça Dom Bosco)
18h: Saída dos blocos – Panelão de Minas e Vai que Cola
Estádio Fausto Alvim
Shows: 19h: Dennis Samba | 21h30: Calistone
Domingo (15/02)
15h: Concentração dos blocos (Praça Dom Bosco)
17h30: Saida do Bloco Vai Quem Quer
18h30: Saída do Bloco Vapo Vapo
Shows: 19h: Quintal O Samba é Nosso | 21h30: Liim Zaab
Segunda-feira (16/02)
15h: Concentração dos blocos (Praça Dom Bosco)
17h30: Saída do bloco Vapo Vapo
18h30: Saída do bloco Vai Que Cola
Shows: 19h: 100% Chinelinho | 21h30: Banda Nova York
Terça-feira (17/02)
15h: Concentração dos blocos (Praça Dom Bosco)
17h30: Saída do bloco Vai Quem Quer
18h30: Saída do bloco Panelão de Minas
Show: 19h: Os Arachás
