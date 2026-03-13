Carnês do IPTU 2026 começam a ser entregues nas residências em Araxá

A distribuição dos carnês do IPTU 2026 começaram a ser entregues nas residências de Araxá pelos Correios e segue ao longo dos próximos dias em toda a cidade, facilitando o acesso dos contribuintes às guias de pagamento do imposto.

Desde o início do ano, no entanto, os contribuintes já podem emitir as guias de forma online no site da Prefeitura de Araxá. Quem optar pelo pagamento em cota única até o dia 31 de março garante o desconto de 7,5% no valor do imposto. A mesma data também corresponde ao vencimento da primeira parcela para quem preferir realizar o pagamento de forma parcelada.

O IPTU 2026 poderá ser dividido em até 10 parcelas mensais e iguais, desde que cada parcela tenha valor mínimo correspondente a 1 Unidade Fiscal da Prefeitura de Araxá (UFPA). Em 2026, a UFPA está fixada em R$ 75,15.

Para emitir a guia online, o contribuinte deve acessar o site da Prefeitura de Araxá, clicar na opção “Imobiliário” e depois em “Guias de IPTU”, informando o número da inscrição do imóvel, endereço ou CPF/CNPJ.

A previsão da administração municipal é de arrecadar cerca de R$ 20 milhões com o imposto neste ano. De acordo com o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Arnildo Morais, os recursos são fundamentais para a manutenção de diversos serviços públicos.

“O IPTU é uma das principais fontes de receita do município e contribui diretamente para custear parte das áreas de educação e saúde, além de serviços essenciais do dia a dia da cidade, como limpeza urbana, coleta de lixo e manutenção das vias públicas”, destacou.

Isenção do IPTU

Podem solicitar a isenção do IPTU os proprietários que atendam aos seguintes critérios:

* o imóvel deve possuir área construída inferior a 200 m²

* a renda familiar deve ser igual ou inferior a dois salários mínimos

* o proprietário deve ser aposentado

* o imóvel deve ser o único bem do proprietário e utilizado como moradia da família

As solicitações de isenção do IPTU 2026 poderão ser realizadas a partir do mês de abril, conforme os procedimentos estabelecidos pela legislação municipal.

Informações e atendimento

Mais informações podem ser obtidas junto ao Setor de Tributos da Prefeitura de Araxá, pelo telefone (34) 3668-0610.