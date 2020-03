Carreata de forças de segurança percorre Araxá para orientar a população sobre os cuidados contra o Coronavírus

Forças de segurança de Araxá iniciaram uma carreata em Araxá para conscientizar e orientar a população sobre as medidas de prevenção ao Coronavírus. Nesta segunda (23), a ação, que envolve a Prefeitura de Araxá, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, percorreu ruas e avenidas do Setor Norte.

Outros setores serão percorridos nos próximos dias. A medida faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19. O momento exige que as pessoas fiquem em casa, como forma de se prevenir e evitar a proliferação do Coronavírus, e só saiam em casos de extrema urgência.

Está proibido o funcionamento do comércio em geral, mantidas as atividades essenciais como supermercados, farmácias, padarias, hortifrutigranjeiros, açougues, distribuidores de gás e postos de combustíveis.

Bares e restaurantes estão proibidos de funcionar presencialmente, somente podendo comercializar seus produtos por entrega em domicílio (delivery).

Já as indústrias devem funcionar em escalas de revezamento e turnos para reduzir o fluxo, contatos e aglomerações, devendo ainda implementar medidas concretas e disponibilidade de materiais para higiene e proteção individual e orientação de seus funcionários.