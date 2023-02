CAS institui portaria para definir calendário de funcionamento em 2023

Instituída no último dia 6 de fevereiro, a portaria sindical n° 002 pelo Centro de Atendimento ao Servidor (CAS). De acordo com o documento, o conteúdo dispõe sobre expediente e funcionamento do CAS para 2023. Essa definição foi baseada pelos feriados nacionais, estaduais e municipais, além dos pontos facultativos já existentes no país, em Minas Gerais e na cidade de Araxá. A portaria foi assinada pela diretora de Saúde e Condições de Trabalho do CAS, Juliana Guaraldo Diniz e pelo presidente do centro, Hely Aires.

Hely diz que a portaria é importante para os servidores e dependentes programarem melhor os atendimentos, de acordo com o calendário definido. “Queremos facilitar o atendimento para o servidor. Teremos uma novidade. O Centro de Atendimento ao Servidor não terá mais recesso ao final do ano. Vamos funcionar normalmente seguindo, inclusive, um revezamento de funcionários para o servidor ser atendido, exceto nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1° de janeiro (Dia da Confraternização Mundial). Em outras datas considerados como dias uteis, o servidor terá o atendimento físico e não mais virtual”, detalha o presidente.

Segundo Hely, essa é uma maneira de atender melhor o servidor. “Para que ele possa ter a sua programação e o seu atendimento merecidos. O calendário do CAS foi uma decisão tomada em conjunto com a diretoria e os demais diretores. Com certeza vai facilitar para os nossos colaboradores”.

Inaugurado em junho de 2022 na rua Rio Branco, 630, atrás do Colégio Dom Bosco, o CAS abriga o funcionamento da Caixa de Assistência a Saúde do Servidor (Casservi), do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais das Prefeituras, Câmaras e Autarquias da Microrregião do Planalto de Araxá (Sinplalto) e da Cooperativa de Consumo dos Servidores Públicos Municipais, das Prefeituras, Câmaras e Autarquias da Microrregião do Planalto de Araxá (Cosprema).

A portaria não altera o funcionamento do CAS aos sábados e domingos que seguem sem o funcionamento normal. De segunda a sexta-feira, as portas do Centro de Atendimento ao Servidor (CAS) ficam abertas de 7h às 18h. “Após ter sido escolhida para coordenar o CAS, conversamos com o presidente Hely Aires e a diretoria para regularizar a questão dos feriados municipais. Nós como ouvidora também do CAS, recebemos por parte de servidores sugestões de não fechar dependendo do feriado ou até mesmo de ponto facultativo e principalmente no final do ano para o servidor possa ter a oportunidade de estar indo ao CAS para resolver as suas questões de ordem de saúde, exames ou até mesmo de cirurgia”, relata a diretora de Saúde e Condições de Trabalho do CAS, Juliana Guaraldo Diniz.

Juliana acrescenta que, além de atender o servidor com excelência, o calendário também favorece os colaboradores porque terão o funcionamento do CAS regularizado. “A nossa responsabilidade perante a administração do Centro de Atendimento ao Servidor já começa com essa determinação de instituir e dispor do funcionamento dos feriados nacionais, estaduais e locais”, finaliza Juliana.

Confira como ficará o calendário do expediente do CAS para 2023: