CBMM abre vagas para trainees de todo o Brasil

A brasileira CBMM, empresa líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, está com inscrições abertas para seu Programa Trainee 2023, que podem ser feitas até 22 de dezembro, no site 99jobs. A iniciativa da empresa pioneira na tecnologia de Nióbio, que possui planta em Araxá (MG), além de escritório em São Paulo e subsidiárias em vários países, selecionará jovens talentos do Brasil para um ciclo de desenvolvimento com duração de 18 meses.

“O programa Trainee é a porta de entrada para a nossa próxima geração de profissionais. Eles terão oportunidades de desenvolvimento em duas trilhas prioritárias; Trainee Comercial associada à tecnologia e área comercial e Jovem Engenheiro, nas atividades estratégicas da área Operacional”, diz Tamara Vieira, Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da CBMM. “Ambas as áreas possuem em comum a formação multifuncional, onde o profissional desenvolverá novos conhecimentos, passando por treinamentos, rotações, imersões e participações desafiadoras nos projetos reais e globais da CBMM”, complementa.

Para as trilhas de desenvolvimento, as vagas são endereçadas aos talentos de todos os estados brasileiros com formação (concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022) nas áreas de engenharias (metalúrgica, química, mecânica, elétrica, mecatrônica, de produção, minas e materiais), ciências contábeis, economia, administração e marketing. “Com foco no conhecimento em tecnologia de Nióbio, durante a vivência em ambiente de inovação e melhores práticas, estimulamos aprendizado constante e oferecemos as condições ideais para colaboração, que promovem tanto o crescimento da empresa quanto o dos selecionados que, ao término do ciclo, poderão iniciar novas etapas da sua carreira, na CBMM”, ressalta Vieira.

Gustavo Abdo é um dos exemplos de profissionais que i ngressaram como jovem talento e, atualmente, lideram áreas no complexo industrial da empresa: “Iniciei minha trajetória na CBMM em 2012, como trainee selecionado no processo seletivo à época. Era recém-formado em Engenharia Metalúrgica. Desenvolvendo minhas atividades tive a oportunidade de me tornar analista e depois assumir um departamento. Em 2018, agreguei mais duas unidades. Desde então, estou como gerente de Produção. Entender como funciona o dia a dia de uma unidade industrial agrega grande experiência. Para os jovens trainees 2023 aconselho não ficar esperando as coisas acontecerem. Aproveitem a oportunidade, busquem seus próprios caminhos e novos desafios. Dentro da CBMM contarão com toda a estrutura necessária para desenvolver excelentes trabalhos e, consequentemente, carreiras de sucesso”.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno e, em 2021, nas startups Echion e Battery Streak. Os investimentos visam novos desenvolvimentos em materiais para baterias de íons de lítio. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção de materiais avançados com Nióbio por diversas indústrias. Para mais informações, visite o media center

Serviço

Programa Jovens Trainees CBMM 2023

Prazo final para inscrição em 22 de dezembro de 2022

Mais informações pelo link Programa Trainee 2023 CBMM