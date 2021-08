CBMM apresenta parque industrial para comitiva de vereadores

Uma comitiva da Câmara Municipal de Araxá participou de uma visita institucional na Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), nesta quinta-feira (5). Os vereadores puderam conhecer melhor os processos de produção da empresa, ações administrativas e receberam informações sobre novos investimentos e trabalho de desenvolvimento tecnológico.

A visita contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, e dos vereadores Bosco Junior, Dirley da Escolinha, Dr. Zidane, Evaldo do Ferrocarril, Fernanda Castelha, Maristela Dutra, Professora Leni Nobre, Valtinho da Farmácia, Wagner Cruz e Wellington da BIT. Na oportunidade, os parlamentares puderam fazer questionamentos e sugerir ações em benefício de toda a comunidade.

Os vereadores foram recebidos pelo diretor industrial da CBMM, Rogério Contato Guimarães que, ao lado de sua equipe, falou sobre a história do nióbio e suas variadas aplicações no mercado. Rogério destacou a iniciativa da empresa de estar sempre próxima da comunidade, inclusive dos Poderes Constituídos, para que juntos possam realizar projetos a longo prazo, em benefício de toda comunidade. “Ações como estas reforçam o compromisso da CBMM com a comunidade local e seus representantes, levando a todos e todas conhecimento de suas ações, atividades e perspectivas, sempre pautada na transparência”, destaca Rogério Contato Guimarães.

A CBMM também compartilhou informações sobre investimentos sociais, a partir do seu novo modelo de priorização para os patrocínios e as doações destinados à comunidade, ações de enfrentamento à Covid-19, tanto para seu público interno quanto para a comunidade local e regional. Entre outros assuntos tratados durante a apresentação, também estiveram os projetos e programas voltados ao Meio Ambiente, com foco na preservação da biodiversidade do bioma Cerrado.

Os vereadores conheceram algumas instalações da empresa, entre elas o Centro de Monitoramento Integrado das Barragens, trabalho que é realizado 24 horas por dia, nos sete dias da semana; a estrutura do prédio onde está o terceiro forno da desfosforação, local em que é desenvolvido o Concentrado Refinado de Nióbio, que iniciou as operações há apenas um mês; além de uma visita à Mina. O parque industrial da CBMM tem capacidade instalada de 150 mil toneladas de ferronióbio por ano e, em 2021, a produção prevista é de 100 mil toneladas de ferronióbio.

Além de Rogério Contato, também participaram o gerente Executivo Industrial, William Salomão; o gerente de Engenharia, Leonardo Rocha e Silva; o gerente de Meio Ambiente e Apoio Tecnológico, Thiago Amaral; a gerente Jurídica, Fabiana Medeiros, o gerente Gestão de Barragens, Marcos Lemos; o gerente de Comunicação e Marketing, Giuliano Fernandes; a coordenadora de Comunicação, Karin Betz; e o Relacionamento com Comunidade, Alvaro Rezende.

Ao final da visita, em um ato simbólico, os vereadores plantaram uma muda de guariroba.