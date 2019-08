CBMM atende pedido e doará veículo para o Conselho Tutelar

A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) anunciou, nesta segunda-feira (12), a doação de um veículo para o Conselho Tutelar de Araxá, durante reunião do diretor industrial da mineradora, Rogério Contato Guimarães, com vereadores. O anúncio atende indicação apresentada pelo vereador Raphael Rios na tribuna em maio passado, assinada por todos os vereadores.

De acordo com Rogério, o pedido de doação do veículo foi recebido de forma positiva pela CBMM, uma vez que o Conselho Tutelar é um órgão imprescindível para cumprir as prerrogativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, a etapa inicial foi a aprovação, e agora encontra-se em fase documental. O veículo será entregue em breve.

“É um pedido feito pela Câmara que nos sensibilizou. Esperamos que com esse veículo possamos trazer para a população de Araxá uma tranquilidade maior, principalmente no que diz respeito à criança e ao adolescente, uma vez que o Conselho Tutelar tem uma atuação extremamente importante. Ficamos felizes em poder participar, é um dos anseios importantes para a comunidade de Araxá”, destaca Rogério Contato Guimarães.

Raphael Rios comemora a aprovação desse importante pleito também foi aderido por todos os vereadores. “Uma das minhas primeiras ações no mandato foi visitar ao Conselho Tutelar para receber as suas reivindicações. É um órgão que estava com dificuldades principalmente em fazer o seu trabalho de campo por conta de um veículo antigo, sem as mínimas condições para esta finalidade. Encaminhamos, junto com os colegas vereadores, o pedido de um veículo novo à CBMM, que nos atendeu prontamente”, ressalta Raphael Rios.